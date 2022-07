Mario Cupelli, abogado de Ricardo Gareca, dio a conocer las razones de la no continuidad del 'Tigre' | Fuente: RPP

En Buenos Aires, Mario Cupelli y Milton Gareca fueron los encargados de negociar la continuidad de Ricardo Gareca, al frente de la Selección Peruana, con los representantes de la Federación Peruana de Fútbol. No se llegó a un acuerdo y las razones las dio a conocer el representante legal del 'Tigre'.

"Los contratos tienen cláusula de confidencialidad y no voy a ser yo quien la vulnere. Hubo una reunión el día 12, gente asignada por Agustín Lozano, Milton Gareca y yo. Esto, simplemente, no es cuestión económica. Había modificaciones contractuales de los contratos anteriores que se venían repitiendo, modificación o quita de algunas cláusulas. Entonces, esa sumatoria no daban las condiciones para poder continuar con el contrato", señaló Mario Cupelli en conferencia de prensa.

Sobre la reducción de sueldo, una de las razones que trascendió durante las negociaciones, el abogado argentino no quiso confirmar: "Esta falta de confidencialidad y 40% que se vio evidenciada con anterioridad a esa reunión, por parte de un sector de la prensa que lo adelantó. Insisto en confidencialidad. Podría uno investigiar si esa confidencialidad fue violada, pero por indicación del CT no lo vamos a hacer. Simplemente no se llegó a un acuerdo".





Nunca se reunieron con el presidente de la FPF

Mario Cupelli reiteró que nunca se reunieron con Agustín Lozano en Buenos Aires. "Lo que es cierto también, es que siempre que hablé con el hijo de Ricardo, lo hicimos con un presidente. Esta vez no fue así. No se llegó a un acuerdo por no darse las condiciones contractuales que pretendían modificarse y por esa cuestión no se llegó a un acuerdo", añadió

Durante la conferencia de prensa, Mario Cupelli reiteró que no fue el tema económico el motivo para la renovación de contrato de Ricardo Gareca. "No estaban dadas condiciones para continuar. No tiene que ver solo con tema económico. Hubo otras modificaciones con las que no estuve de acuerdo".







