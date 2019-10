Agustín Lozano habló sobre la situación de Daniel Ahmed en la FPF. | Fuente: Prensa Mininter/Prensa FPF

El contrato de Daniel Ahmed como jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF termina a fines de año y no se sabe aún si continuará en el cargo. Ante esta duda, 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias conversó con Agustín Lozano, presidente del máximo ente del fútbol peruano, en Montevideo.

Si bien Agustín Lozano no quiso dar una respuesta clara al respecto, aseguró que Daniel Ahmed está siendo evaluado al igual que todos los trabajadores de la FPF. Además, manifestó que el análisis que se hace es en relació a los resultados.

"Siempre salen especulaciones, pero a nivel de FPF no hay nada determinado. Acá evaluamos a todos, no solo a Daniel Ahmed. Todos habríamos querido mejores resultados en menores, él ha puesto su mayor esfuerzo en esto pero a veces los resultados no acompañanan. No hay disconformidad con la persona, acá lo que se evalúa son los resultados y el trabajo que un profesional hace", dijo.

Por otro lado, Agustín Lozano dio detalles de la postulación para organizar el Mundial Sub 20 y dio a conocer que ya han hecho un trabajo para cumplir con las exigencias de la FIFA. El presidente de la FPF confía en recibir buenos comentarios de parte de la institución presidida por Gianni Infantino cuando este sea presentado.

"Esperemos que nuestro trabajo sea calificado de manera positiva, eso se verá en el siguiente consejo de la FIFA el 23 o 24 de octubre en China. Vamos a ver qué pasa, pero a nivel de FPF hemos dado nuestro mayor esfuerzo y dedicación. Hemos preparado una información que no solo le va a servir a nosotros y Sudamérica, sino a todo el mundo", sentenció.