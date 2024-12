André Carrillo considera que es "injusto" que sea criticado cuando juega por la Selección Peruana

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

André Carrillo se encuentra de vacaciones tras su buena campaña en Corinthians. Tras renovar hasta el 2026, su objetivo es seguir destacando bajo la batuta del argentino Ramón Díaz. Sin embargo, el 'Timao' no acapara sus planes, ya que está a la expectativa a una posible vuelta a la Selección Peruana.

En el programa Enfocados, Carrillo cree que son injustas las criticas cada vez que juega por la Selección Peruana. Recordó que solo jugó 10 minutos en la Copa América 2024.

"Probablemente sí. Recuerdo esta última Copa América que jugué 10 minutitos y fui uno de los jugadores más criticados. Yo ahí siento que hubo un poco de injusticia porque como en todo. Porque cuando tienes más minutos, tienes más protagonismo y cuando no juegas estás a un lado", señaló.

Además, la 'Culebra' señaló que si juega los 90 minutos tendrá más oportunidad un mejor nivel. "Muchos se llevan por lo que sale en el entrenamiento, yo no soy un jugador que en el entrenamiento wow. Yo soy un jugador de estar dentro del campo en los 90 minutos. Probablemente en un entrenamiento me van a ver medio relajado, pero sé que en los 90 minutos voy a hacer mi chamba", agregó.

Carrillo busca jugar más con Perú

André Carrillo, que no juega con la bicolor desde la Copa América, señaló que aceptará las criticas en caso juegue mal en los 90 minutos de juego.

"No tuve momentos de jugar. En los últimos partidos he jugado los últimos 5, 15 y 20 minutos. No te dan tiempo de mostrarse, no me pueden juzgar por algo que no estuve. Si juego 90 minutos, y juego mal, 'chancame'". apuntó.