André Carrillo apunta a Venezuela tras su retorno a la Selección Peruana: "Ahora debemos sumar de a seis"

Perú venció 3-1 a Bolivia y aún sueña con su clasificación al Mundial 2026, después de disputar el duelo por la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas. Los goles nacionales llegaron gracias a Andy Polo, Paolo Guerrero y Edison Flores, pero André Carrillo también tuvo un rol protagónico.

En su regreso a la ‘Bicolor’, André Carrillo fue el jugador pensante en el mediocampo y en la cancha del Estadio Nacional ratificó su buen momento en el Corinthians de Brasil. Tras el pitazo final, dialogó con la prensa y dejó en claro que quiere sumar una victoria en su visita a Venezuela.

"(El triunfo ante Bolivia) Nos viene súper bien en lo anímico, en la confianza del grupo. Sabíamos que no veníamos bien, así que sumamos de a tres y ahora será de a seis", señaló a la prensa.

A continuación, la 'Culebra' dijo que cuando Perú está en una buena jornada resulta peligroso contra sus rivales. "En el próximo partido también tenemos que sumar de a tres. Este triunfo nos viene bien para darnos confianza y que cuando estamos todo el mundo conectados, somos peligrosos", agregó.

Perú aún sigue vivo

"Así es el fútbol. Mucha gente no confiaba en nosotros, al igual que nosotros que no estábamos en el tope de confianza, por eso el triunfo nos viene bien", culminó Carrillo, que no jugaba con Perú desde la Copa América 2024.

En la decimocuarta jornada de las Eliminatorias, que se disputará el 25 de marzo, Perú visitará a Venezuela y Bolivia recibirá a Uruguay.

Perú vs Bolivia: así arrancaron en el partido

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Luis Abram, Miguel Trauco; André Carrillo, Renato Tapia, Sergio Peña; Andy Polo, Bryan Reyna y Paolo Guerrero.

Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquin, Efraín Morales, Héctor Cuellar; Roberto Fernández, José Sagredo; Gabriel Villamil, Miguel Terceros, Ramiro Vaca; Carmelo Algarañaz,