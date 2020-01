Carlos Zambrano aún no define su equipo para el 2020 | Fuente: Agencia EFE

Carlos Zambrano aún no define su futuro, pero eso no es impedimento para que pueda prepararse personalmente a la esperara de concretar fichar por un equipo. El defensa de la Selección Peruana hizo un llamado para no ensuciar las playas al compartir imágenes de una balneario del Callao.

“Madrugando para correr y hacer un poco de deporte. Cuida tu mundo, recoge tu basura”, escribió el futbolista. Zambrano continuará en el Perú a la espera de resolver su vínculo con un nuevo club y de no conseguirlo tendrá que incorporarse al Dinamo Kiev de Ucrania, que inicia su pretemporada el 10 de enero.

El ‘León’ no ha disputado un solo minuto en partidos oficiales con el Dinamo desde que llegó en enero de 2018, incluso tuvo que ser cedido al Basilea de Suiza con la intención de tener más continuidad. “Para el próximo año deben revertir esta situación. Es indispensable jugar para ellos. Para el futuro de ellos es muy importante y también para la selección”, manifestó Ricardo Gareca en su última conferencia de prensa sobre Zambrano y Christian Cueva.

En el año del inicio de las Eliminatorias Qatar 2022 y la Copa América en Colombia y Argentina, Carlos Zambrano desea cambiar de club para seguir siendo considerado por Gareca. De momento, el zaguero ha recibido las ofertas de la MLS y de Alianza Lima, que quiere contar con él para la Copa Libertadores.