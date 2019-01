Venezuela derrotò a Colombia en la primera fecha del Sudamericano Sub 20 | Fuente: FVF

Chile vs. Venezuela | La selección de Venezuela Sub 20 buscará este sábado mantener el liderato del grupo A del Sudamericano que se disputa en Chile ante el equipo anfitrión, que decepcionó en el debut con un gris empate a uno frente a Bolivia. El partido se jugarás a las 5:30 p.m.



La Vinotinto es una de las candidatas al título y lo demostró en la primera jornada con un trabajado triunfo ante Colombia (1-0), un duelo que se le puso cuesta arriba al inicio del segundo tiempo por la expulsión de un jugador.



Finalmente se impuso con un gol de falta de Samuel Sosa, el mejor jugador del partido, que este sábado repetirá titularidad en el once de Rafael Dudamel frente a Chile.



El seleccionador celebró que sus muchachos se sacudieran la ansiedad del debut y ahora espera sumar tres puntos ante Chile que dejarían bastante encarrilada la clasificación para el hexagonal final.



En Chile, en tanto, se le acumula el trabajo a su colega Héctor Robles, obligado a modificar un planteamiento táctico que no funcionó en el debut ante Bolivia, a priori el rival más débil del grupo.



La Roja abusó de los balones largos y echó de menos a sus principales figuras, puntos que Robles deberá corregir para enfrentarse a los venezolanos y evitar una derrota que dejaría a los locales escorados en la parte baja del grupo.



Chile vs. Venezuela: alineaciones probables:



Chile: Luis Ureta; Nicolás Fernández, Lucas Alarcón, Alex Ibacache, Nicolás Díaz; Tomás Alarcón, Iván Morales, Matías Marín, Marcelo Allende; Carlos Villanueva y Matías Sepúlveda.



Entrenador: Héctor Robles.



Venezuela: Carlos Olses; Riki Mangana, Pablo Bonilla, Christian Makoun, Ignacio Anzola; Jorge Yriarte, Cristian Cásseres, Rommell Ibarra; Samuel Sosa, Jan Carlos Hurtado y Brayan Palmezano.



Entrenador: Rafael Dudamel.



Árbitro: por confirmar.



Estadio: El Teniente, de Rancagua.



Hora: 19.30 local (22.30 GMT).