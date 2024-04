Christian Cueva: "Siempre voy a luchar por un lugar en la Selección"

Christian Cueva empezó sus trabajos en la Videna. Este miércoles, la Selección Peruana publicó una serie de fotos y videos del futbolista nacional entrenando en la casa de la Bicolor, acompañado del comando técnico de Jorge Fossati.

En conversación con el canal de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Aladino indicó que es "lindo" aprender y escuchar "cosas nuevas". Además, confirmó que su presencia en Videna es para terminar su proceso de recuperación.

"La Selección siempre ha sido una familia. Conversar un momento con ellos, con el profe Fossati, con el cuerpo técnico. La verdad es que lindo aprender y escuchar cosas nuevas y que ellos han vivido hacen que uno vaya mentalizándose en lo que quiere y eso es lo que estoy haciendo", indicó en un primer momento.

"Estoy aquí para terminar el proceso de recuperación y esperar que pueda estar pronto en las canchas", complementó.

Christian Cueva: "Siempre lucharé por un lugar en la Selección"

Por otro lado, el volante nacional indicó que siempre luchará por tener un lugar en la Selección Peruana y que la charla que tuvo con Jorge Fossati le ha dado "esa hambre" de poder volver.

"Bien, en lo particular, enfocado netamente en la parte de la recuperación y que todo salga bien, y pensando en la selección. Es algo que no sale en mi cabeza y tengo plena seguridad de que, más allá de que en este momento no esté, yo siempre voy a luchar por un lugar en mi selección", enfatizó

"Como lo dije en un principio, la confianza que el profe me dio cuando tuve una primera charla con él es algo que me tiene con esa hambre de poder estar acá y volver", agregó.

Por último, afirmó que la Selección ha pasado por momentos duros y ha salido salir de ellos. Además, mostró su felicidad por el respaldo que le está dando la hinchada a la Bicolor.

"Hemos estado en las dos últimas eliminatorias con dificultades, y este grupo ha salido de los momentos duros (...) El que decide quién convocar es el profe, y él está haciendo bien las cosas. Me da una alegría que en estos dos partidos amistosos que pude ver se haya visto ese respaldo hacia él y se notó que juntos podemos conseguir los anhelos que uno desea, que es ir la mundial", finalizó.

