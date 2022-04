Christian Cueva con Trauco. | Fuente: AFP

Christian Cueva se sinceró a un poco más de una semana del triunfo de la Selección Peruana ante Paraguay, que le valió a la bicolor conseguir el pase al repechaje de cara a Qatar 2022. En entrevista con RPP Noticias, señaló que él y sus compañeros siempre creyeron en las chances de clasificar al Mundial.



"Lo que cambió es que nunca dejamos de creer en nosotros mismo como quizás muchos de los hinchas en algún momento no creyeron y otros sí, no generalizo pero fue así. El grupo lo hace dentro y fuera del campo y me siento feliz de estar en esta familia", señaló el '10' de Al Fateh que pese que no anotó ante Paraguay fue el mejor jugador del partido.

"Yo por este grupo dejo todo", sostuvo Cueva al programa Fútbol como Cancha.

"Estuve en Trujillo con la familia, con mi padre, entrenando un poco y en en algunos días me ire a Arabia para preparme en lo que viene", puntualizó.

Cueva tranquilo en la bicolor

"Mi relación con la selección siempre ha sido buena. Quizá con la prensa no fue la mejor en algún momento, pero es parte de la profesión. Estoy tranquilo ahora", indicó el futbolista de 30 años.

"Vamos a tener momentos malos también, pero nunca vamos a venir a la Selección de joda", culminó.





NUESTROS PODCASTS

El fenómeno de contar con menos mujeres en cargos en los que se toman decisiones importantes en una empresa ocurre en el sector privado y en el público, ¿A qué se debe? ¿De qué hablamos cuando nos referimos a los techos y paredes de cristal?