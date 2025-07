Edison Flores resalta el trabajo de Óscar Ibáñez en la selección: "Hay que darle toda la confianza"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En menos de dos meses volverá la acción en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 con las dos jornadas finales. Ahí se conocerán a los equipos que clasificarán y al elenco que va al repechaje para la Copa del Mundo. El panorama para la Selección Peruana no es alentador, dado que se encuentra en el penúltimo puesto.

Edison Flores, uno de los referentes del cuadro rojiblanco, consideró que los puntos que no se sumaron en la etapa inicial de las Eliminatorias fueron esenciales para tener en la actualidad escasas chances de clasificar al Mundial 2026.

“Sentimos que perdimos muchos puntos, no encontramos al principio el juego que queríamos plasmar. Hubo dos cambios que luego de mucho tiempo no pasó. Fueron varias cosas que se fueron sumando y futbolísticamente no conseguimos los puntos que debimos encontrar en varios partidos”, dijo en entrevista con Fútbol como Cancha.

Aprobación al proceso de Óscar Ibáñez

En setiembre, los últimos partidos de la Selección Peruana serán frente a Uruguay en Montevideo y con Paraguay en Lima. Edison Flores manifestó encontrar una comodidad desde la llegada de Oscar Ibáñez al banquillo y no dudó en mostrar su agrado ante una posible continuidad del exarquero.

“En estos últimos partidos me he sentido muy cómodo con Óscar. Si se queda, hay que darle toda la confianza, que las cabezas de la Federación le brinden confianza. Ellos son los que deciden al final, nosotros debemos dar lo mejor con quien venga o si se queda Óscar”, indicó.

Durante las Eliminatorias 2026, el seleccionado tuvo como entrenadores a Juan Reynoso, Jorge Fossati y ahora a Óscar Ibáñez. Flores apuntó que, pese a la mejora reciente en el desempeño colectivo, los cambios en el banquillo fueron determinantes para el presente en la clasificación.

“Solo cambió el técnico, la mayoría de jugadores fuimos los mismos. Cada entrenador plasma la idea que quiere para su equipo, para lo que se sienta más cómodo. A veces a los jugadores nos puede salir mejor o no, eso quizás nos hizo perder muchos puntos”, agregó.

Perú, penúltimo en las Eliminatorias

La oportunidad de la Selección Peruana pasa solo por conseguir el cupo de repechaje, aunque necesita ganar todo y esperar que no sumen más Venezuela y Bolivia.

“Oscar trató de hacer lo que ya conocía del proceso de Ricardo Gareca, lo que se hizo en ese momento. Toda la selección respondió bien a ese mensaje”, concluyó ‘Oreja’ Flores.