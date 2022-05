Caserta y Lapadula. | Fuente: Benevento

Fabio Caserta, entrenador de Benevento, dio detalles sobre cómo su equipo se alista para el enfrentamiento ante Pisa por la ida de las semifinales de los 'playoffs' de la Serie B de la liga italiana. Además, descartó una mala relación o pelea con el delantero peruano Gianluca Lapadula que tras su reaparición ha anotado dos goles en dos partidos.

"Lamentablemente en el fútbol, ​​cuando no llegan los resultados, siempre piensan en problemas en el vestuario entre jugadores y entrenador: por suerte nunca tuve ese problema. Siempre he sentido la confianza tanto del equipo como del club. Los rumores de los últimos días ciertamente no me agradaron porque alguien había perdido de vista las metas que la empresa y yo nos habíamos propuesto. Sin embargo, sé que en el fútbol, ​​en los malos momentos, el primero que acaba en la parrilla es el entrenador. Estoy tranquilo con mi conciencia porque sé que siempre he trabajado bien", señaló Caserta que reiteró que Lapadula no jugaba debido a un dolencia en el tobillo.

"Lapadula es un futbolista que eleva el nivel del equipo en esta categoría. Sabemos que primero vivió una buena época y luego otra menos bella, pero se han dicho muchas cosas falsas sobre él. El problema del tobillo que tenía también generó rumores infundados pero no me corresponde a mí hacer cambiar de opinión a la gente. Para este equipo es un valor añadido y también en cuanto a carisma e impacto con los rivales es muy importante", agregó.

Benevento vs. Pisa

"Este equipo está haciendo todo lo posible para recuperar la afición. Hemos atravesado momentos difíciles con la conciencia de que el trabajo siempre da sus frutos. Nos hemos preparado bien para el partido de mañana, que será complicado ante un rival importante", sostuvo el técnico de Benevento, que espera conseguir un buen resultado en casa ante Pisa.





NUESTROS PODCAST



¿Qué significado tiene que la FDA haya anunciado su plan de prohibir los cigarrillos mentolados?

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. propuso una norma para prohibir los cigarrillos mentolados y los cigarros saborizados. El doctor Elmer Huerta explica a qué se debe esta norma.