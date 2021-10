Perú vs. Chile: ¿Gianluca Lapadula llegará al duelo por las Eliminatorias? | Fuente: Selección Peruana

Cuatro goles en sus últimos tres partidos con Benevento, incluyendo un ‘hat-trick’, reflejan el presente de Gianluca Lapadula en la Serie B, quien es el delantero con mejor producción en su club durante el último mes respecto a los otros atacantes convocados a la Selección Peruana (a excepción del reciente citado Alex Valera).

Acompañado al rendimiento personal, Gianluca Lapadula destacó en el compromiso frente a Venezuela en Lima que le dio a Perú tres puntos en las Eliminatorias, no obstante, en las prácticas de Ricardo Gareca el ‘Bambino’ no apareció como la primera opción ofensiva.

Cuando llegó al país para integrarse a los entrenamientos, el delantero presentó molestias y el martes tuvo que someterse a una resonancia magnética para descartar alguna lesión.





Lapadula, la duda del ataque de Perú para enfrentar a Chile

En la sesión de fútbol del martes, Gianluca Lapadula no fue considerado y el que se ubicó como centrodelantero fue Paolo Guerrero. Para la práctica de hoy en el Estadio Nacional, el ‘Depredador’ volvió a ser el ‘9’, pero esta vez el de Benevento formó parte de los trabajos.

RPP pudo conocer que la resonancia magnética no arrojó algo de gravedad en el caso de Lapadula y fuentes desde la Videna señalaron que no será baja para el Perú vs. Chile.

Gianluca Lapadula jugará, sin embargo, no es del todo concreto en qué condiciones lo hará. Paolo Guerrero entrenó de forma consecutiva como titular y de mantenerse el equipo así, con un solo centrodelantero, el ‘Bambino’ ingresaría al campo durante el segundo tiempo.

