Gianluca Lapadula ante la Selección de Chile. | Fuente: AFP

El Estadio Nacional de Lima albergará el 7 de octubre un partido clave en las Eliminatorias Qatar 2022. Tanto Perú y Chile se juegan la vida de cara a su suelo a clasificar al próximo Mundial. La bicolor tendrá que hacer respetar su localía en el denominado ‘Clásico del Pacífico’. Tres puntos en juego que los dirigidos por Ricardo Gareca saben que deben ir a buscarlo desde el pitazo inicial del uruguayo Christian Ferreyra.

Para que se lleva a cabo este cometido, Perú debe ser inteligente en un partido que a priori se vislumbra con mucho nervio y muy friccionado. La clave será ganar el dominio del balón, saber defenderse ante las arremetidas de Chile y ser letal frente al arco de Claudio Bravo. La gran carta de gol de la Selección Peruana será Gianluca Lapadula, quien justamente debutó con la bicolor en el enfrentamiento ante la ‘Roja’ en Santiago, en noviembre del 2020.

Al respecto, RPP Noticias conversó con el periodista de ESPN Chile, Christopher Brandt, quien está seguro que el entrenador chileno Martín Lasarte ya planea cómo anular las ansías de gol del ‘Lapagol’.

Primer gol de Lapadula con Perú en duelo ante Ecuador. | Fuente: DirecTV Sports

Un de las cartas de gol de Perú se llama Gianluca Lapadula. ¿Una opinión sobre su actual momento?

Se habla mucho de Lapadula desde que apareció porque tengo entendido que debuta en Perú enfrentando a Chile. Siempre se habló de este jugador nacido en Italia y que decidió en una edad avanzada vestir la camiseta de la Selección Peruana.

¿Crees que habrá una marca especial o un plan para anularlo?

Es un goleador porque uno lo ha visto en el fútbol italiano cuando jugó por el Milan y otros equipos. Ahora en la Serie B se sabe que marca muchos goles y se fue ganando la titularidad y dejando nada menos en la banca a Paolo Guerrero, siempre es un jugador de cuidado y seguramente Martin Lasarte va a tener un plan para que no le marque a Chile para este partido.

¿Cómo se vive en Chile la antesala de un partido que será clave para ambas selecciones?

En estas clasificatorias Chile salió victorioso, pero siempre se le ha complicado ir a Perú. Se han hecho buenos partidos pero se le complica en esa cancha Hoy en día lo único que le da a la Selección de Lasarte es ganar o por lo menos empatar para sacar al menos siete puntos en esta fecha triple. Si no se saca esa cosecha de puntos, Chile prácticamente está fuera de la Copa del Mundo. Es la única manera que vuelva a carrera en las Eliminatorias.

Gianluca Lapadula ahora es el titular de Perú en la posición de centrodelantero. | Fuente: AFP

Ahora que Perú será rival de Chile, ¿crees que son justos los cuestionamientos contra Ricardo Gareca?

Hemos seguido harto lo de Gareca en Perú, algunos hacen similitud con lo que pasó con Bielsa en Chile con respecto que lleva mucho tiempo. Él hizo un proceso de renovación, de cambiar la identidad a la Selección Peruana y además hizo clasificar a una Copa del Mundo, que no lograba desde hace mucho tiempo.

El cariño que le tiene la gente a Gareca es importante por lo que ha logrado. Perú no partió bien estas Clasifcatorias pero de a pocos se ha ido armando. Hizo una vez más una buena Copa América, por eso lo de Gareca es importante. El presente a veces no puede ser tan bueno, pero no se puede olvidar de lo que le ha dado el ‘Tigre’ a la selección. Acá siempre se le ha visto y se intentó traerlo.

Los resultados no han acompañado a Chile desde la llegada de Martín Lasarte.

Lasarte llegó en un momento complicado. La selección tenía más alternativas delante de él y se termina llevando este plan de emergencia que es Lasarte, que le fue bien con la Católica y Universidad de Chile, pero no ha podido dar con la tecla de los resultados. Chile ha mejorado en lo futbolístico, pero los resultados son esquivo. Si vemos el porcentaje estamos en 30% como promedio, es difícil el panorama por eso es importante la cosecha de puntos que debe ser relevante para estar en carrera, así volvería la ilusión de poder clasificar. Deben darse Los resultados para estar muy cerca del cuarto y quinto lugar que son ecuador y Colombia. Si Lasarte no consigue esa cosecha de puntos está más fuera que dentro de la selección. Él entiende si no se logran esos puntos, Chile está eliminado.

Ricardo Gareca es seleccionador de Perú desde el 2015. | Fuente: AFP

Ya no tendrán problemas con Francisco Sierralta y Ben Brereton, quienes se perdieron la última fecha triple de las Eliminatorias.

En la anterior fecha los ingleses no le permitieron venir, pero ahora llegarán. Ben Brereton (Blackburn) fue uno de los jugadoeres más llamativos que tuvo Chile en la última Copa América incluso hizo un gol. Ahora es animador Championship inglesa, y Sierrealta no ha jugado mucho en el Watford, es extraño por que fue uno de los puntales del ascenso, ahor alos hinchas lo piden.

Él es un importante y Lasarte lo sabe por eso lo sigue convocando.

¿Terminará pesando la 'generación dorada' para que Chile vuelva a un Mundial?

No nos queda otra que confiar, no hay un recambio. Los jugadores jóvenes son espóradicos. Está difícil el panorama por eso llegó Francis Cagigao, que ha trabajado muchos años en el Arsenal, para poder reforma y buscar jugadores. Los jugadors que vienen no tienen la calidad de los que están.

También Chile viene pasado de una escasez importante a nivel ofensivo, no hay delanteros, no aparecen 9, no hay goleadores y hay que ir a buscar. Lo de Ben (Brerenton) es un hallazgo. Constantemente se están busando centrodelanteros y jugadores del medio local o jugadores que tengam sangre chilena. Lo que queda es confiar en los que están y ver la manera de llegar al final de las Clasificatorias con una clasificación al Mundial.







