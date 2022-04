Gianluca Lapadula, delantero de la Selección Peruana. | Fuente: AFP

El entrenador de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, se mostró satisfecho en el balence que dio en las Eliminatorias Qatar 2022. Además se refirió sobre la actualidad de algunos de sus jugadores, entre ellos el atacante de Benevento de Italia, Gianluca Lapadula.

En conferencia de prensa, Ricardo Gareca señaló que está convencido que Lapadula no se operará la nariz previo al repechaje del Mundial que Perú sostendrá ante el ganador de Australia o Emiratos Árabes Unidos.

"No creo que se vaya a operar en estas instancias. Más adelante, que tenga un tiempo más prudencial para recuperarse. No creo que se opere la nariz en este momento porque está en plena competencia. Está en play off y luego tiene la posibilidad del ascenso", señaló a la prensa en la Videna.

Recordó la llegada de Lapadula

"Lo de Lapadula es iniciativa de él. Primero iniciativa de Selección, lo fuimos a buscar, hicimos un viaje. lo conocimos a él y a su familia y la Selección le manifestó interés concreto. Encontramos una respuesta al tiempo. Dejamos de insistir porque la Selección, para convocar, tiene que tener el asentimiento del jugador. Transcurrido un tiempo, la Selección y Lapadula siguieron su camino, y recibimos un llamado de parte de él, con interés concreto de sumarse y la selección le abrí las puertas. Lo ha justificado", recordó Gareca, que cree que Lapadula puede alcanzar un mejor rendimiento en la bicolor.

"Creemos que puede dar mucho más y creemos que él, en condiciones de entrenamientos normal, sin inconvenientes, sin problemas, enfocado totalmente en donde tiene que estar enfocado, creemos que puede dar mucho más todavía a la Selección", finalizó.







NUESTROS PODCASTS

El fenómeno de contar con menos mujeres en cargos en los que se toman decisiones importantes en una empresa ocurre en el sector privado y en el público, ¿A qué se debe? ¿De qué hablamos cuando nos referimos a los techos y paredes de cristal?