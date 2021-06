Ricardo Gareca sobre recuperación de Lapadula: "Esperaremos hasta el último momento para armar el equipo" | Fuente: AFP

Este sábado Ricardo Gareca ofreció una conferencia de prensa previo al duelo ante Venezuela por el pase a los cuartos de final de la Copa América y se refirió, entre otros temas, a la situación física de algunos jugadores.

El 'Tigre' fue consultado por Marcos López, quien no pudo completar el entrenamiento de la 'blanquirroja' y fue llevado hacia una clínica local por una aparente molestia: "Todavía no me han pasado un parte médico sobre la situación de Marcos López, creemos que no presenta mayores inconvenientes, pero estoy esperando verlo para tener algo más preciso", indicó Ricardo Gareca.



Asimismo, también se refirió a Gianluca Lapadula, quien continúa siendo duda por un esguince en el tobillo derecho: "Estamos viendo, todavía tenemos un día más y lo más importante, creemos, es que la selección tiene que salir a jugar estando todos en las mejores condiciones y partir de ahí esperar un día más es importante. Somos la única selección que vino jugando cada tres días seguidos. Esperaremos la evolución de todos y resolver (el equipo)".

En tal sentido, el entrenador argentino sostuvo: "Consideramos fundamental la recuperación de los jugadores, así que esperaremos hasta último momento para decidir el equipo, es necesario. Una vez que tengamos una opinión médica, podremos resolver qué es lo mejor".

Duro rival:

Por otro lado, Ricardo Gareca también dio sus impresiones sobre lo que será el encuentro ante Venezuela: "Perú no se debe apartar de lo que ya viene trabajando, creo que hemos dado respuestas importantes de superación, estamos en una buena posición para poder clasificar y vamos a intentar ganar el partido. Sabemos que Venezuela también tiene chances y va a ser un partido muy disputado".

