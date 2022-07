Gianluca Lapadula se despidió de Ricardo Gareca | Fuente: Instragram Gianluca Lapadula

Ricardo Gareca ya no está más en la Selección Peruana y esa noticia no le fue indiferente a Gianluca Lapadula, quien no solo agradeció, sino también recordó cómo empezó su romance con la bicolor gracias al 'Tigre'. A través de su cuenta oficial de Instragram, el delantero ítalo peruano le mandó un emotivo mensaje al técnico argentino.

"Si hoy me siento afortunado por ser parte de la hermosa familia de la selección peruana es en gran medida gracias a ti. Viniste personalmente a Italia y me recibiste con los brazos abiertos en el Perú cuando me uní a la blanquirroja", así empieza Gianluca Lapadula su mensaje en su cuenta de Instragram.

La primera vez que Ricardo Gareca y Gianluca Lapadula se vieron las caras fue en el 2016 cuando el 'Tigre' viajó hasta Italia para convencer al delantero que se una a la bicolor. Aunque la respuesta inicial fue negativa, el entrenador le abrió las puertas cuando 'Lapagol' decidió por fin defender la rojiblanca.

"Antes de descubrir el gran entrenador que eres, debo decir que siempre vi en ti una gran persona. Gracias por cada consejo que me diste y por cada palabra que me has dedicado. ¡Con gran afecto, agradezco también a todo el comando técnico que siempre nos apoyó tanto! ¡Gracias totales, Profe!", finalizó el atacante del Benevento.





Miguel Araujo también se despidió de Ricardo Gareca

El defensa Miguel Araujo fue uno de los primeros en pronunciarse sobre la no renovación de Ricardo Gareca.

"Es decisión del ‘Profe’. Seguramente, debe tener otras cosas o pensar en algo más, su tranquilidad. De nosotros, como futbolistas, como hinchas, el agradecimiento está, lo tenemos dentro y para siempre. Nos ha hecho vivir, nos ha cambiado la mentalidad, no solamente él, sino todo su cuerpo técnico", dijo Miguel Araujo a América TV.

El jugador del FC Emmen aseguró que los seleccionados tienen que seguir trabajando para lo que se viene en sus clubes y en la bicolor.

“Ahora nos toca seguir trabajando, cada uno en su club; los dirigentes, acá. Nosotros, como futbolistas, a trabajar, no es para quedarse ahí. Hay que seguir trabajando en lo nuestro y seguir reforzándonos. Ya el presidente (Agustín) Lozano se encargará de traer la mejor opción y sé que va a ser así. Va a traer la mejor opción”, indicó.