| Fuente: Yuotube - Conmebol

La Conmebol difundió la noche de este miércoles un video con las conversaciones de los arbitros a cargo del VAR en el partido Perú - Brasil por las eliminatorias a Qatar 2022. El fragmento capta la discusión sobre la validez del polémico penal cobrado contra la Selección Peruana en el minuto 83 del partido.



La imagen se inicia con la llegada del ataque visitante al área peruana y la alerta desde el VAR de posible falta. "Sanciona penal, se escucha inmediatamente después del contacto entre el nacional Carlos Zambrano y el brasileño Neymar.

También se oye la voz del arbitro chileno Julio Bascuñán diciendo "lo toca abajo". "Dice que lo toca abajo, perfecto", replican desde el VAR.

Los arbitros en cabina del VAR repiten la jugada desde varios ángulos y mantienen su postura sobre la supuesta falta contra el delantero brasileño.

"Hay un contacto de un pie abajo de Zambrano, si no me equivoco con Neymar", se escucha y luego confirman: "El contacto existe del defensa con el pie de Neymar, revise distintos ángulos, no hay fuera de juego".