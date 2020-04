La otra cara de la historia que contó Jefferson Farfán acerca de la pelea entre Erick Delgado y Andrés Mendoza.. | Fuente: USMP

Sin duda, uno de los temas que dieron qué hablar tras la transmisión en vivo de Jefferson Farfán fue su revelación acerca de la pelea entre Erick Delgado y Andres Mendoza durante las Elminatorias en el 2003.

Por su parte, el ‘Loco’ se animó a dar más detalles del episodio. “Fue luego de un entrenamieto en New Jersey, cuando me acerque a pedirle chocolates a Marco Ciurlizza y Andrés me dijo ‘anda para allá chibolo’”, sostuvo Delgado en diálogo con Zona Fútbol.

“No era un niño, pero era muy joven y estaba todo el tema de que ellos eran los mayores, de eso de aprovechaba”, agregó el portero, que en ese momento contaba con 20 años y que, en sus palabras, no esperó que el problema llegue a mayores.

“Llegamos al hotel y luego vi que él se me venía encima. Fue como una batalla campal. Intentaron separarnos pero no pudieron, yo decidí defenderme”, sostuvo el golero.

“En realidad creo que Andrés se llevó la peor parte. Luego de esa vez nunca hubo otro problema”, dijo el portero entre risas, afirmando que tras ese incidente ambos jugadores tuvieron una buena relación.

“Incluso a él a veces lo molestaban y le decían ‘a ver ahora anda y dile algo al chibolo’, pero no, nada, nunca hubo otro problema. Nos llevamos bien luego de eso, todo muy bien con él”, precisó el actual arquero de Cantolao.

Cabe resaltar que el relato de Jefferson Farfán sigue la misma línea: “Erick agarró fuerza y ya caminaba alzado. Mientras pasaba decía: ‘A ver pues, ahora que me meta un pelotazo’. Ni más Andrés le metió un pelotazo, santo remedio. Todos nos burlamos de él un buen tiempo”, contó la 'Foquita' entre risas.