Jorge Fossati: "Hay frustración de no haberle podido dar esa gran alegría al hincha"

Jorge Fossati, director ténico de la Selección Peruana, expresó su pesar por la igualdad 0-0 ante Chile y aseveró que eso los llena de "frustración".

"No quedamos satisfechos para nada. Por el contrario, la frustración de no haberle podido dar esa gran alegría al hincha, que es el que, sin ningún tipo de dudas, se lo merece. Con respecto a lo otro, manejo un plantel y veo cuáles me parecen las mejores posibilidades y por eso la posición de Luis [Advincula]. A mí me parece que hizo un buen partido", manifestó en conferencia de prensa.

Fossati señaló que el empate entre Perú y Chile fue justo. En ese sentido, rechazó la postura que dio Ricardo Gareca, quien aseguró que fue la selección 'mapochina' quien debió ganar.

"En el segundo tiempo fue un partido que salimos a buscar los dos y nosotros tuvimos la mayor cantidad de remates que tuvimos en todo el año. Tuvimos situaciones bastante claras. Méritos hicimos los dos. Yo no estoy de acuerdo con Ricardo si alguien hizo méritos suficientes para llevarse más que un empate”, aseguró.

El técnico de la 'Blanquirroja' no descartó la posibilidad de hacer algunas modificaciones con respecto al partido con la Selección Argentina.

"El partido con Argentina lo vamos a empezar en planificar hoy. Sacaremos las conclusiones de este. Si me equivoqué, voy a ser el primer en aceptarlo, porque seguramente cometo errores. Primero empezaremos a ver la recuperación de los jugadores y después la estrategia a utilizar en Buenos Aires”, comentó.