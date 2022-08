11:50

Juan Reynoso sobre incluir jóvenes nacidos en el extranjero en setiembre: "Sería suicida hacerlo. Primero hay que irlos a ver en su ambiente natural, conversar con ellos, ver si les interesa, ver si les alcanza o no. Si bien no hay mucho tiempo, y con los de afuera hay que ser muy puntual en los detalles a querer, para que cuando sean convocados den ese plus, no queremos correr o hacer velocidad cuando primero tenemos que gatear, luego caminar, sobre todo con gente que esté afuera. No vaya a ser que alguno diga no, no quiero ir en este momento. Si no nos abren la puerta, sería papelón para todos".