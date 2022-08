El comando técnico de Juan REynoso está compuesto de siete personas | Fuente: RPP Noticias

El flamante técnico de la Selección Peruana, Juan Reynoso, presentó a los profesionales que conforman su comando técnico. En total son ocho personas, que trabajarán al lado del entrenador con miras a las Eliminatorias al Mundial de México, EE.UU y Canadá 2026.

"Voy a presentar en ausencia, aunque suene incongruente, a Joaquín Velásquez, quien es el auxiliar uno, y Gustavo Leombruno, que se encargará de la preparación física. Ambos, por la premura del tiempo, no pudieron estar presentes por situaciones personales pactadas con anticipación", indicó Reynoso.

El DT también mencionó a "Jaime Serna que es peruano y será el auxiliar dos, el mexicano Luis Orozco, quien es el auxiliar tres. En nuestro comando técnico también figura el profesor Néstor Ibarra que es el preparador físico dos, el señor Rosalío Díaz que maneja todo el tema audiovisual, Óscar Gambetta que será el preparador de arqueros".

No estuvo tampoco en la presentación, pero llegará a nuestro país está noche. "Sergio Fentanes, quien es el metodólogo que nos va a ayudar a integrar para que hablemos el mismo idioma con la Sub 20, Sub 17, Sub 15 y Dios quiera darle un aporte al femenino", agregó.

El comando técnico de Reynoso podría crecer

El estratega peruano, de 52 años, no descarta que se sumen en el camino otros profesionales a su comando técnico.

"Este será básicamente nuestro grupo de trabajo. Nuestra ilusión es venir, evaluar, probar, investigar de cómo están trabajando y tomar decisiones. Si todo está okey se va a mantener, de lo contrario podríamos integrar a alguien que seguramente será peruano pero que sepamos que se haya capacitado, que haya seguido un curso para que esté a la altura de una Selección", finalizó.



Juan Reynoso estará ligado a la Selección Peruana por los próximos cuatro años | Fuente: FPF

Comando técnico de la Selección Peruana

Juan Reynoso - Director Técnico

Joaquín Velasquez - Asistente Técnico 1



Jaime Serna -Asistente Técnico 2



Luis Orozco -Asistente Técnico 3



Gustavo Leombruno - Preparador Físico 1



Néstor Ibarra - Preparador Físico 2



Oscar Gambeta - Preparador de Arquero



Rosalio Díaz - Audiovisual



Sergio Fentanes - Metodólogo



