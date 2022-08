Gianluca Lapadula luchará para jugar su primer Mundial en 2026. | Fuente: EFE

Juan Reynoso fue presentado este miércoles como entrenador de la Selección Peruana. El nuevo estratega de la bicolor se mostró optimista de cara a las Eliminatorias Mundial 2026. Además no escatimó elogios para el delantero peruano que milita en el Cagliari italiano, Gianluca Lapadula.

Más allá de su olfato goleador, Reynoso destacó el carácter de Lapadula que motiva a sus compañeros en la bicolor, en el cual lleva siete anotaciones desde que debutó a fines del 2020.

"Es un jugador, que más allá de sus condiciones técnicas o tácticas, se nota que es un ganador, que contagia. Yo como defensa, me visualizo enfrentándolo y seguro me complicaría. Es de esos delanteros que uno no quisiera enfrentar, define con los dos perfiles, está siempre acomodándose, es un jugador que golpea", señaló sobre Lapadula que es el '9' de la bicolor desde la salida de Paolo Guerrero.

“Ustedes lo tienen mejor visto que yo, es un ‘9′ con gran presente. Dios quiera que se pueda prolongar eso en estos años que son clasificatorios”, agregó Reynoso, que espera que Lapadula, de 32 años, prolongue su buen momento por varias temporadas más para el bienestar del 'equipo de todos'.

Lapadula y sus números con Selección Peruana

A falta de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, el atacante ítalo-peruano de 32 años se ganó un puesto como titular en la Selección Peruana.

Gracias a sus buenas actuaciones, 'Lapagol' ha destacado con la bicolor. De momento, lleva 7 anotaciones con Perú: 3 en las Eliminatorias, 3 en Copas América y 1 en amistoso.

Su último tanto fue contra Nueva Zelanda en España previo al repechaje contra Australia.





Juan Reynoso: "El presente de cada quien va a marcar si es convocado o no, más allá del perfil que tenga". | Fuente: Selección Peruana

Juan Reynoso reveló cómo fue el primer contacto con la FPF



Juan Reynoso se mostró contento en su primera conferencia de prensa como entrenador de la Selección Peruana. El estratega de 52 años destacó el apoyo de su familia para este nuevo reto en su carrera, y además dio a conocer cómo fue el primer contacto con la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

"Como corresponde cuando se da la salida de Ricardo y se da su conferencia de prensa, después hablo con Juan Carlos (Oblitas) y luego con Agustín (Lozano), y con Jean Marcel (Robilliard) para cruzar teléfonos, y después del interés mi representante se sienta a hablar con ellos", declaró en conferencia en la Videna.

"La verdad de esa fecha ahora ha sido una vorágine de adrenalina, ha primado en primer lugar lo emocional y luego lo racional, y hoy ambas partes se conjugan". agregó Reynoso, que sacó campeón a Cruz Azul tras 23 años.

De otro lado, Reynoso admitió que aceptar el cargo de seleccionador de Perú es una decisión muy importante a nivel profesional. "Creo que es la mejor decisión de cara a lo que viene en mi carrera, siento lo que puedo aportar al fútbol peruano", puntualizó.





