Por último, Juan Reynoso habló sobre el mexicano Sergio Fentanes y la importancia de su trabajo como metódolo de la Selección Peruana. "La intención con Sergio Fentanes es tener, a través de él, toda la información de la selección de mayores y menores. Lo que nos interesa es uniformar los criterios bajo una metodología y cuando (un jugador) de Sub 17 pase a la Sub 20, no esté escuchando al técnico cosas que no escuchó en la categoría inferior, que cuando vaya a la superior diga 'esto ya lo hicimos' y ya esté ambientado al manejo de nutrición, al manejo de las cargas físicas, al cuidado personal y al gym. Ese es en esencia lo que pretendemos con Sergio y que sea el nexo con todas las categorías", explicó.