Juan Reynoso: lista de convocados y las mejores frases de su conferencia de prensa

Juan Reynoso sobre la convocatoria de Paolo Guerrero: "Paolo no necesita carta de presentación, filtros, ni pruebas. Paolo viene a competir, la verdad que la ha peleado varios meses para ponerse bien".

Sobre los viajes para ver a los jugadores de la selección: "Ha sido una inversión que se va a valorar en el tiempo, porque no solo se ha hecho (viajes) en el exterior, sino también en el fútbol local. Hemos hecho un diagnóstico muy interesante de lo que viven los clubes, de lo que se vive en menores".

02 Jun 2023 - 01:50

Sobre las diferencias entre menores de Perú y otras selecciones: "Los datos no mienten. Cuando se dan los duelos individuales, las imágenes son muy fuertes. Los jugadores no tienen la culpa. Eso implica los dos años que hemos tenido de pandemia, sin torneos, sin cancha reglamentaria (...) No es queja, pero es la realidad".