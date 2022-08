Juan Reynoso será el entrenador de la Selección Peruana para las Eliminatorias 2026 | Fuente: Selección Peruana

Juan Máximo Reynoso Guzmán se convirtió oficialmente este miércoles en nuevo entrenador de la Selección Peruana. El estratega de 52 años colocó su firma en las instalaciones de la Videna tras reunirse con la Federación Peruana de Fútbol (FPF), uniéndose así a la 'bicolor' para dirigirla en las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial 2026.

Juan Reynoso acudió a la Videna y fue recibido por Agustín Lozano, presidente de la FPF. El directorio en pleno de la entidad se hizo presente, donde también acompañaron Juan Carlos Oblitas, director general de fútbol, y Jean Marcel Robilliard, secretario general.

“Te damos la bienvenida a tu casa, esta siempre ha sido tu casa y nosotros estamos muy felices de compartir este momento contigo”, dijo en principio Agustín Lozano, quien le presentó a Reynoso a cada uno de los integrantes del directorio de la FPF.





Reynoso firmó contrato con la Selección Peruana

𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗟𝗔 𝗣𝗢𝗦𝗧𝗘𝗥𝗜𝗗𝗔𝗗 📸



Juan Reynoso posó por primera vez como entrenador de nuestra @SeleccionPeru 🇵🇪 y quedó listo para el nuevo reto de cara a las Clasificatorias para la Copa del Mundo 2026.



¡Con todo, Juan Máximo! #ArribaPerú 💪🏻 pic.twitter.com/rVDS8Cagax — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) August 3, 2022

Juan Reynoso ya había cerrado su acuerdo con la Federación Peruana de Fútbol el último lunes. Su vínculo será hasta el final de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial Canadá/Estados Unidos/México 2026. De conseguir la clasificación, el contrato se ampliará de forma automática hasta la Copa del Mundo.

Así, tras arribar esta madrugada al país procedente de Estados Unidos, Juan Reynoso estampó su rúbrica, siendo aplaudido por el directorio para después enfundarse en un abrazo con Agustín Lozano.

Así anunció la Selección Peruana la llegada de Juan Reynoso como entrenador | Fuente: Selección Peruana

Juan Reynoso y sus primeras palabras como técnico de Perú

Juan Reynoso se dirigió a todo el directorio tras colocar su firma con la FPF. El estratega resaltó el agradecimiento depositado en él para que se concrete su llegada a la Selección Peruana.

"Lo primero que me fluye es el agradecimiento. Agustín, el ‘Ciego’ (Oblitas), Jean Marcel, a la junta directiva, por el apoyo, por saber que están apostando por alguien que tiene una u otra situación en contra en el país. Ustedes que me van a conocer a través del tiempo, seguro tendrán la certeza que no es así.

Vengo con toda la ambición de colaborar en todo sentido. Me interesa el trabajo en la selección, en el día a día para seguir haciendo un equipo competitivo, pero me interesa aún más ayudar para mejorar el fútbol de menores, tener una liga más competitiva, para tratar de asesorar en la capacitación de los profesores. Es lo que más me mueve. Ojalá se pueda lograr con el apoyo de ustedes.

Esto no es de una sola persona, tengo años sufriendo y gozando lo que nos da nuestro fútbol y muchas veces no dimensionamos que trabajando en el día a día se logran cosas. Vengo a colaborar y apostar que en este país hay mucho talento, pero nos hace falta esas herramientas para hacer un producto genuino", mencionó Reynoso.

Este miércoles, desde la 1:00 p.m., será presentado en el auditorio de la Videna, no obstante, Juan Reynoso se animó a posar con la camiseta de la Selección Peruana.





