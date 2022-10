Juan Reynoso señaló que en el pasar de los días citará más jugadores. | Fuente: FPF - Liga 1

Juan Reynoso, entrenador de la Selección Peruana, dio a conocer la convocatoria de 28 futbolistas para el microciclo de entrenamientos que empezará el 2 de noviembre a pocas semanas de los amistosos ante Paraguay y Bolivia.

En esta nómina no figura el goleador de la Liga 1 Betsson 2022, Luis Benites, que lleva 18 goles con Sport Huancayo en la presente temporada. Juan Reynoso explicó la ausencia del delantero de 26 años.

“Es difícil dar una respuesta, más allá de los gustos. Soy muy respetuoso de los números. Me ha tocado ver a Luis Benites, pero me parece que los que están convocados, hoy están un pasito arriba. Seguramente tendrá la oportunidad en algún momento”, señaló.

Reynoso anuncia más convocados

“Es una convocatoria particular porque la coyuntura es particular. Al ser algo particular, nos obliga a que hagamos dos microciclos. Sobre el 13 de noviembre, se liberarán todos los jugadores del exterior, salvo algunas excepciones. El grupo completo estará sobre el 14 de noviembre y ahí saldrá la lista definitiva”, mencionó el DT Reynoso que ya trabaja para los próximos amistosos de la bicolor.

📸 Imágenes de la conferencia de prensa de Juan Reynoso, en la cual presentó los jugadores convocados para el próximo microciclo de entrenamientos de nuestra @SeleccionPeru 🇵🇪. #ArribaPerú 💪🏻 pic.twitter.com/mFJckCiyUF — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) October 28, 2022

Lista de convocados de la Selección Peruana para el microciclo:

Arqueros: Pedro Gallese, José Carvallo, Ángel Zamudio.

Defensas: Miguel Trauco, Luis Abram, Roberto Villamarín, Alonso Yovera, Carlos Ascues, Franco Medina, Renzo Garcés, Piero Guzmán.

Mediocampistas: Wilder Cartagena, Pedro Aquino, Bryan Reyna, Christian Cueva, Andy Polar, Christofer Gonzales, Sergio Peña, Jostin Alarcón, Piero Quispe, Yordy Reyna, Yuriel Celi, Leonardo Villar, José Rivera.

Delanteros: Alexander Succar, Alex Valera, Matías Succar, Adrián Ugarriza.

La conferencia de Juan Reynoso en la Videna. | Fuente: FPF

Juan Reynoso explicó por qué no visitó entrenamientos de Alianza

Así, Juan Reynoso explicó el motivo por qué no acudió de forma presencial a los entrenamientos de Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva.

“Hemos hablado e intentado ir, pero hoy estamos hablando de los jugadores convocados. Seguro tras la conferencia trascenderá lo que ha pasado. La intención siempre fue irlos a visitar (a Alianza Lima) para ver sus entrenamientos. Parte del comando técnico ha visto un partido. Lo otro…, a esta edad, lo quiero tomar como parte del folklore”, mencionó en conferencia de prensa.