Juan Reynoso sobre Oliver Sonne: "La posibilidad que venga es muy viable"

El técnico de la Selección Peruana, Juan Reynoso, comentó hoy en conferencia de prensa sobre la posibilidad de que el lateral danés con ascendencia peruana, Oliver Sonne, pueda ser convocado al elenco nacional.

"La posibilidad de que venga Oliver Sonne es muy viable. Cada vez es más tangible porque los papeles van evolucionando", dijo el técnico de la Selección Peruana luego de anunciar los convocados con mira a los amistosos ante Corea del Sur y Japón.

Hace unas semanas, el mismo Oliver Sonne declaró en diálogo con Canal N que le gustaría jugar por la Selección Peruana".

"Cuando me enteré que había una opción me sorprendí y comencé a pensar que sería muy lindo jugar por Perú. Una selección nacional es un honor y gran oportunidad para nosotros, los jugadores, así que me encantaría tomar esta posibilidad", dijo el jugador de 22 años.

Oliver Sonne juega en el Silkeborg IF de la primera división del fútbol sueco. Con su actual club, tiene contrato hasta junio del 2026.