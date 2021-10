Lionel Messi enfrentará a Perú. | Fuente: AFP - Composición RPP

Es quizá el partido más difícil que toda selección de América debe enfrentar en la actualidad. Hoy la Selección Peruana se medirá de visitante ante una Argentina en estado de gracia después de haber vapuleado a Uruguay. La Albiceleste se encuentra motivada por su excelente momento y por la comunión que ha renacido con sus hinchas que cuentan los días para sellar la clasificación al Mundial Qatar 2022.



Pese al gran momento de Argentina, se espera que Perú juegue sin complejos. Se sabe que tiene una serie de bajas, pero ya conoce cómo salir con la cabeza en alto de territorio argentino, tal como sucedió en 2017 con el empate a cero en la Bombonera.

Al respecto, RPP Noticias conversó con el periodista de TyC Sports de Argentina, Leandro 'Tato' Aguilera, quien aseguró que hoy la bicolor debe ser inteligente en su estrategia si no quiere sufrir ante Lionel Messi y su banda.



Argentina llega en estado de gracia, con un Messi en un buen momento. ¿Hay gran expectativa por otro triunfo?

Argentina está viviendo un momento de amor mutuo entre los jugadores de la Selección y los hinchas, que están desesperados por una entrada para el Estadio Monumental, que no tendrá el 100% de aforo por una decisión gubernamental, pero que lucirá con muchísimo público porque la gente quiere estar apoyando a la selección de Scaloni tras haber la obtención de la Copa América.

¿Ha sido un punto de quiebre para un mejor ambiente entre los hinchas y la Selección?

Cambió rotundamente la apreciación sobre la selección y creo que la expectativa es al 1000 por ciento, así que tenemos para ver un lindo encuentro entre Argentina y Perú.





Messi pasó de recibir críticas de un sector de la prensa a ser indiscutido. Eso también motivará a Messi contra Perú.

Lionel Messi pasó a ser el futbolista más criticado por la prensa argentina a ser el más amado e idolatrado por mi querido país. Los hinchas también están detrás la bandera de Lionel Messi, después de la obtención de la Copa América todo cambió, todo se modificó, así se pinta de cuerpo entero a mi querido país, si no ganas en Argentina es como que no sirves, es la triste realidad pero así vivimos en estas tierras.

¿Cómo ves es el momento de Perú tras la derrota ante Bolivia?

Perú es un equipo respetable, pero sabemos que en los últimos encuentros no ha encontrado el funcionamiento. Argentina viene muy en alza y seguramente Gareca planteará un equipo muy defensivo porque Argentina atacará en todo momento. Intentará ganar los juegos individuales como colectivo con la pelota, tenencia y velocidad, en este caso no veo bien a Perú.

Se señala que Perú debe presionar a Messi desde el arranque e incluso no descartan una marca personal.

Una marca personal, que muchos equipos lo han hecho, no te da certeza ni garantías de poder contenerlo porque sabemos siempre que él tiene un as por debajo del botín, es lo mismo o no que le pongan una marca personal.

¿Si Perú pierde ante Argentina se le escapa el sueño del Mundial?

Si Perú cae ante Argentina no está fuera de carrera, está complicado, pero las Eliminatorias han demostrado que hay tres o cuatro países que se han escapado del resto, pero después hay un pelotón que pelea por el cuarto y quinto lugar por lo menos para pelear el Mundial, faltan aún muchas fechas más.

¿Cuál crees que sea la estrategia de la bicolor ante las innumerables bajas?

Perú tiene muchas bajas y por eso creo que Gareca no va a plantear un partido de igual a igual. Gareca hoy se va a cuidar mucho más de lo que ha hecho en otros compromisos de las Eliminatorias. Por el rival, por el momento de la Argentina y por las bajas que tiene la selección incaica.

