Marcelo Bielsa y la vez que rechazó la propuesta de la FPF para dirigir a la Selección Peruana

Perú jugará el próximo viernes 11 de octubre en el Estadio Nacional de la ciudad de Lima contra la Uruguay de Marcelo Bielsa por la jornada 9 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

Al frente, la Selección Peruana tendrá a un Marcelo Bielsa que bien pudo ser el entrenador de la blanquirroja hace diez años. Sucede que, en su momento, desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se comunicaron con el popular 'Loco' para proponerle la idea que llegue a la Videna, todo en reemplazo de su compatriota Sergio Markarían.

Fue el mismo Bielsa, por medio de una carta dirigida a la FPF en marzo del año en mención, quien dio cuenta de su negativa a aceptar la oferta presentada por la bicolor.

Marcelo Bielsa la responde a la Federación Peruana

La carta de Marcelo Bielsa a la Federación Peruana de Fútbol.Fuente: FPF

"Quisiera comunicarle que he decidido no aceptar la proposición que me hiciera, vinculada con la posibilidad de asumir la dirección técnica de la Selección Peruana", se lee en la carta, que fue revelada, en un primer momento. La misiva fue dirigida a Manuel Burga.

Luego, agradeció que desde la FPF se hayan acercado a él con la idea de tomar las riendas del 'equipo de todos'.

"Quiero agradecer a usted y a quienes representa que hayan pensado en mí para dicho cargo. Me enorgullece que la Federación de un país con la historia futbolística de Perú me haya considerado", indicó Marcelo Bielsa.

Además, el también exestratega de Argentina y Chile agregó que "lamento sinceramente no poder asumir el desafío profesional que me propone. He demorado mi respuesta porque no me resultó sencillo tomar la decisión.

Luego de su negativa a arribar a tierras peruanas, pasó por conjuntos como el Olympique Marsella, Lille y el Leeds United.

Fecha 9 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 (hora peruana)

10 de octubre

Bolivia vs. Colombia - 3:00 p.m.

Venezuela vs. Argentina - 4:00 p.m.

Ecuador vs. Paraguay - 6:00 p.m.

Chile vs. Brasil - 7:00 p.m.

11 de octubre

Perú vs. Uruguay - 8:30 p.m.

Fecha 10 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 (hora peruana)

15 de octubre

Colombia vs. Chile - 3:30 p.m.

Uruguay vs. Ecuador - 6:30 p.m.

Paraguay vs. Venezuela - 7:00 p.m.

Argentina vs. Bolivia - 7:00 p.m.

Brasil vs. Perú - 7:45 p.m.