Buscando estadios. Las delegaciones de la FIFA y la Federación de Futbol Peruano (FPF) analizan diversos escenarios en el país para acoger los partidos del Mundial Sub 17 que se desarrollará este 2019. Uno de los recintos que ha asomado como opción es el Estadio Andrés Bedoya Díaz, ubicado en el distrito de Ate Vitarte.

Este último martes una comitiva visitó el mencionado estadio para conocer de cerca la infraestructura del complejo deportivo y analizar si puede albergar el torneo FIFA. Estuvieron El director de Torneos FIFA Roberto Grassi y el Director de Torneos Juveniles, Christian Schomolzer. Ambos fueron acompañados por el Secretario General de la FPF Juan Matute.

Según pudo conocer RPP Noticias, la delegación dejó opiniones muy positivas sobre el estadio y su posibilidad de albergar el Mundial Sub 17. No obstante, hicieron notar a las autoridades del distrito algunos aspectos para mejorar. Uno de ellos es el gramado artificial que no cumple con los requerimientos para torneos oficiales.



El Estadio Andrés Bedoya Díaz fue rediseñado e inaugurado en diciembre de 2018. Cuenta con tribunas techadas con capacidad de 7,000 espectadores y medidas e iluminación reglamentaria. La FPF quedó en comunicarse con la Municipalidad de Ate en el transcurso de la próxima semana y definir si el estadio será usado para el torneo FIFA o como sede de entrenamiento para los equipos participantes.