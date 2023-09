Nolberto Solano: “A Paolo Guerrero hay que felicitarlo; está a un nivel competitivo, pese a tener 39 años”

Nolberto Solano, recordado exseleccionado patrio, conversó sobre el actual momento de la Selección Peruana y opinó sobre la actualidad de jugadores como Paolo Guerrero, delantero que volverá a ponerse la cinta de capitán al inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

El actual entrenador del AFC Eskilstuna, de la segunda división de Suecia, destacó el gran nivel que posee el ‘Depredador’, pese a sus 39 años; pero también cuestionó el hecho de que aún no tengamos un joven delantero que pueda aspirar a reemplazarlo.

“A Paolo hay que felicitarlo: ha hecho una excelente carrera y lo sigue haciendo. Está a un nivel competitivo, a pesar de los 39 años”, mencionó Solano a La Rotativa del Aire. “Pero, de otro lado, lo miras y dices ‘¿Será bueno?'. Eso es un llamado de atención de que en nuestro fútbol tenemos que empezar a sacar futbolistas delanteros. Si no, ¿hasta cuándo lo vamos a seguir explotando al pobre Paolo?”

El tricampeón nacional y medalla de plata de la Copa Libertadores con Sporting Cristal, no obstante, pidió valorar al ‘Depredador’ por brindarnos buen fútbol hasta el momento.

“Es importante, es un referente, es un jugador que le da jerarquía a esta selección, pero este tipo de torneos es más duro y cuesta muchísimo. Hay que valorar que lo podemos tener en este nivel competitivo. ¿Cuánto tiempo? Juan será el encargado de saber cuánto tiempo lo va a poder aprovechar”, añadió.

En la misma línea, también opinó sobre Christian Cueva, el actual jugador de Alianza Lima que no ha sido convocado para la Selección Peruana para estos primeros partidos pese a ser un habitual en la terna de Ricardo Gareca.

“Una lástima porque Christian Cueva le ha tocado lidiar con lesiones, no ha tenido esa continuidad. Lo más importante es que ellos se mantengan en un nivel competitivo día a día. Es una lástima que Juan (Reynoso) no pueda contar con él. Él siempre va a priorizar lo mejor para la selección y lo que significa para este momento. Ojalá, Christian vuelva a su nivel”, añadió.

“Paraguay es un rival difícil”

Sobre el primer partido de la jornada rumbo al Mundial 2026, Solano le deseó lo mejor a Perú, pero pidió no confiarse ante Paraguay.

“Deseándole lo mejor a Perú. A nosotros nos tocó vivir esa etapa linda con Ricardo (Gareca). Aunque ustedes no lo crean, todos los futbolistas siempre sienten este fervor. Después de la política está el fútbol y ojalá los muchachos puedan dar una alegría después de tantas cosas que se escuchan”, opinó.

“En nuestra vivencia nunca hay que menospreciar a nadie. Muchos quizás no conocen individualmente que Paraguay tiene muy buenos futbolistas. Tiene a (Miguel) Almirón que está en el Newcastle, otros en Brasil. Es una selección que debemos respetarla. Tiene muchos chicos jóvenes. (Julio) Enciso, que no va a jugar, es baja durísima para ellos, pero Paraguay no deja de ser un equipo difícil”, añade.

También refirió que “Paraguay ya no juega a los pelotazos. Paraguay juega bien al fútbol”. Bajo su experiencia, sugirió poder aguantar “los primeros 30 o 40 minutos”. “Si puedes contenerlo, va a ser clave porque es difícil de jugar con la presión de la gente”.

Además, recalcó que la selección nacional tampoco llega con todas sus figuras y pidió a los nuevos convocados aprovechar la oportunidad si es que la poseen. “Como entrenador, lo que más quieres es tener el plantel completo. Es una lástima la baja de (Giancula) Lapadula, que es hace rato un jugador importante para nosotros; (Carlos) Zambrano es otro jugador importante por la experiencia y por lo que ha venido jugando en estos últimos años por la selección. Para los futbolistas que les va a tocar vivir esta experiencia, es aprovecharla. Es una linda oportunidad de que quieran ganarse un puesto en la selección”, añadió.

Finalmente, aunque no quiso arrojar un pronóstico, fue claro al señalar que “lo suficiente que sea para que Perú arranque esta eliminatoria con confianza es no perder”.