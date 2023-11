¡Otra vez fuera! Oliver Sonne no fue considerado en la lista final para enfrentar a Bolivia por Eliminatorias

La Selección Peruana enfrentará este jueves a Bolivia por la jornada 5 de las Eliminatorias Sudamericanas. El técnico de la Bicolor mandaría al campo de juego a un equipo mixto. Sin embargo, esto dejaría fuera a algunos jugadores importantes.

RPP Deportes pudo conocer que Oliver Sonne, futbolista de Silkeborg IF, quedó fuera de la lista final para el encuentro contra Bolivia. Pero no es el único. También se supo que Diego Romero, Andy Polo, Santiago Ormeño, Matías Succar, Walter Tandazo, Alexis Arias no estarán en el encuentro en La Paz.

Esta es la segunda vez que Oliver Sonne queda fuera de lista final para un partido por Eliminatorias. En el encuentro ante Chile, el futbolista danés de origen peruano estuvo en el banco de suplentes. Pero, en el encuentro ante Argentina en el Estadio Nacional no fue tomado en cuenta.

Como se recuerda, el propio futbolista indicó que su no participación ante la Albiceleste estaba conversada con Juan Reynoso.

"Era parte del plan. Hablé con el seleccionador nacional antes de viajar y, para mí, era importante sentir y ver todo porque era un cambio cultural", enfatizó.

"He hablado con el seleccionador nacional y cree que todo ha ido bien en el equipo y en el campo de entrenamiento; pero aún no ha dado una indicación clara", finalizó.

Alineación confirmada de Perú

Por otro lado, se conoció también la alineación que mandará Perú en el Hernando Siles. El equipo estará conformado por: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Marcos López; Renato Tapia, Yoshimar Yotún; Franco Zanelatto, Joao Grimaldo, Piero Quispe y Gianluca Lapadula.

En tanto, en el banco de suplentes estarán Carlos Cáceda, Luis Advíncula, Luis Abram, Miguel Araujo, Miguel Trauco, Wilder Cartagena, Pedro Aquino, André Carrillo, Bryan Reyna, Edison Flores y Paolo Guerrero.

