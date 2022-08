Oliver Sonne comenzó los trámites con la FPF para ser considerado por la Selección Peruana | Fuente: Instagram

Ingresa a la sala Zoom cinco minutos antes de lo pactado y saluda con un amistoso “¡Hola!”, que después reconocerá es una de las contables palabras que puede pronunciar en español. Desde Silkeborg (Dinamarca), Oliver Sonne atiende a RPP Noticias. El jugador danés de 21 años, de perfil diestro y que se desempeña como lateral por ambas bandas, cuenta con raíces peruanas debido a la nacionalidad de su abuela Elsa, una limeña que emigró hacia Dinamarca pasada la mayoría de edad. Es por este vínculo que el futbolista tiene la posibilidad de representar a la Selección Peruana y, aunque aún debe tomar una decisión, ya entró en contacto con la Federación Peruana de Fútbol.

“Empecé a jugar fútbol a los 4 años de edad, como muchos de mis amigos, pero recién cuando cumplí 9 o 10 lo consideré como una carrera y fui buscando un club al cual afiliarme. A los 15 conseguí mi primer agente y cuatro años después, al cumplir 19, empecé a jugar de forma profesional”, menciona.

Oliver Sonne pertenece al Silkeborg IF de la Primera División de Dinamarca (Superliga), club al que llegó la temporada pasada y con el que tiene contrato hasta el 2026. Mientras luchan por acceder a la fase de grupos de la Europa League, el curso ha iniciado bien para el lateral, que se va asentando como titular tras la partida de Rasmus Carstensen al fútbol belga.

“Nadie en mi familia se dedica al fútbol. La única referencia que se me ocurre es mi padre, que montaba bicicleta y competía en maratones”.

¿Siempre jugaste como lateral o a medida que avanzaste en tu carrera hasta hacerte profesional llegaste a ese puesto?

Llegué a medida que me hice profesional. Siempre fui centrocampista, de ataque, pero cuando cumplí 18 años uno de mis entrenadores me sugirió jugar como lateral derecho, porque pensó que sería la mejor posición para mí. Con el tiempo fui mejorando y soy lateral desde entonces.

¿Cuáles consideras son tus características como lateral? ¿Podrías hacer una similitud de tu estilo con un futbolista reconocido a nivel internacional?

Mis puntos fuertes son que tengo un excelente nivel técnico y buen empuje. Si tuviera que sugerir una comparación, diría que mi estilo se asemeja al de João Cancelo, sobre todo porque también he jugado de lateral izquierdo. Creo que nos parecemos.

Oliver Sonne y el contacto con Perú por la selección

Imagen del Silkeborg compartido por Oliver Sonne el pasado 28 de julio, por la Independencia del Perú | Fuente: Instagram

Su abuela materna, Elsa, es peruana. Es madre de Anita (mamá de Oliver) y Helena Christensen, la reconocida modelo danesa que fue un ícono de su rubro en los 90’s. Sonne creció bajó toda la influencia de su país natal, pero manteniendo constantemente lazos con el Perú.

“Elsa, mi abuela materna, siempre quiso que sepamos que procede de Perú, un lugar maravilloso y muy importante para nosotros. Desde niños siempre intentó inculcarnos los valores de ese país. Es una mujer encantadora, muy dulce, buena y además cocina muy rico. Siempre quiso enseñarnos español, aunque tristemente yo no pude aprender porque estaba todo el día jugando fútbol, pero ahora estoy trabajando para cambiar eso. Fue la mejor abuela del mundo y me enseñó todo lo que sé”.

¿Te interesa jugar por la Selección Peruana?

Por supuesto, la posibilidad está ahí, aunque es todo muy reciente. Tendría que pensar bien a qué nación quiero representar, pero sería magnífico jugar por el Perú y quien sabe, hasta vestir la camiseta peruana en el próximo Mundial 2026, que es una de mis aspiraciones.

¿Has tenido contacto con la Federación Peruana de Fútbol o a través de un intermediario para ver la posibilidad de realizar los trámites que te permitan estar apto para la selección?

Sí, puedo afirmar que mi agente ya hizo contacto con uno de los miembros de la Federación Peruana de Fútbol. De hecho, en este momento está trabajando en localizar la documentación que demuestre que mi abuela nació en Perú para concretar mi vínculo con ustedes. Terminado ese proceso, empezaremos con los trámites que me permitan estar apto para jugar por el Perú.





Oliver Sonne y su interés en la Selección Peruana | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Diego Figueroa

¿Ese contacto es con Juan Reynoso, entrenador de la Selección Peruana?

No estoy seguro si la persona a quien contactó es el entrenador de la selección, Juan Reynoso, o si tienen otros encargados. Vi una entrevista donde Juan declaró que le gustaría contar con jóvenes de sangre peruana, pero no podría afirmar que mi agente lo haya contactado directamente.

Si se te presentaran las opciones de Perú y Dinamarca, al mismo tiempo, ¿por cuál optarías?

Es difícil elegir, porque mi vínculo con Perú es muy reciente y tendría que pensarlo. Nací y crecí en Dinamarca, aquí están mis amigos y mi familia, así que sería mi primera opción, considerando que quisieran contar conmigo. Honestamente, no creo que pueda elegir entre ambos en este momento, pero si Perú me diera la oportunidad de jugar como lateral derecho, encantado.





Oliver Sonne ya entró en contacto con la Federación Peruana de Fútbol | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Diego Figueroa

¿Sería más complicado para ti tener una oportunidad en la selección de Dinamarca que en Perú, por la competitividad?

Por supuesto, es complicado. Actualmente existe mucha competencia en Dinamarca. Hay como siete u ocho laterales derechos por delante de mí, todos excelentes deportistas, así que entrar a un equipo danés no es cosa fácil. Por eso, si me ofrecieran ocupar un puesto en la selección peruana y ser considerado como jugador principal, aceptaría sin dudarlo. Daría lo mejor de mí en cada partido.

¿Conoces a algunos futbolistas peruanos o viste algo por redes sociales? Gianluca Lapadula, por ejemplo, es un caso parecido al tuyo.

Claro, conozco muchos porque los he visto jugar, recuerdo sus rostros, pero no me sé sus nombres, debido a que son algo difíciles de pronunciar. Tengo una idea general de quiénes integran la selección, pero no me sé por completo sus nombres.

¿Cómo viviste el Perú vs. Dinamarca del Mundial 2018?

Lo vi con mis amigos, fue un gran partido. Perú puso todo en la cancha, dieron lo mejor de sí.





Oliver Sonne y sus objetivos en Silkeborg

Oliver Sonne registra 21 partidos con el Silkeborg IF desde su fichaje en 2021 | Fuente: Instagram

Oliver Sonne cuenta con un total, hasta la fecha, de 21 partidos con Silkeborg IF entre todas las competiciones. En la actual temporada registra cuatro apariciones como titular en la Superliga, donde ya brindó dos asistencias y fue incluido dos veces en el equipo ideal de la jornada.

“Mi experiencia en Silkeborg fue grata y a la vez increíble. El año pasado me tuvieron en la banca la mayor parte del tiempo, hasta que vendieron al antiguo lateral derecho del equipo y pude tomar su lugar. Pienso aprovechar estos años para forjarme una carrera sólida, mejorar en cada partido, y Dios mediante poder escalar a nivel de clubes. Por ahora ese es mi objetivo: dar lo mejor de mí en cada jugada, poner el corazón en cada partido y así, con el tiempo, vendrán mejores oportunidades en el futuro”.

¿A qué otra liga te gustaría llegar más adelante?

Siempre he soñado con entrar en una de las cinco grandes ligas de Europa. En cuanto a equipos, mi favorito siempre fue el Arsenal, un gran equipo inglés, así que vivir en Londres y jugar para ellos sería maravilloso. Por supuesto, lograrlo requiere mucho esfuerzo y perseverancia, ya que son equipos del más alto nivel profesional.

¿Qué sueñas o como te ves en cuatro años, precisamente cuando se esté desarrollando el Mundial 2026?

Jugando en un club de alto nivel, ojalá, y dando lo mejor de mí en cada encuentro. Aún no sé si me decantaré por una de mis dos naciones, Dinamarca o Perú, para jugar el próximo Mundial 2026, pero ahí estaré, viviendo el sueño y disfrutando de la vida.

¿Cómo crees que se va a dar la llave de Europa League que deben afrontar este jueves?

Espero logremos un triunfo y podamos clasificar a la siguiente fase de las eliminatorias para la Europa League. Jugamos un gran encuentro contra HJK en la ida, lamentablemente nos derrotaron, pero no dudo de nuestra capacidad para triunfar en el partido de vuelta. Ojalá ganemos y podamos pasar a la siguiente fase de la Europa League.

Compartes otra faceta, la del modelaje, entiendo, por la influencia de tu tía Helena Christensen.

Actualmente intento llevar ambas facetas en paralelo, aunque me cuesta. Jugar fútbol de forma profesional demanda mucho tiempo y energía, así que he decidido escoger el deporte por sobre el modelaje. El fútbol es mi sueño, mi pasión, lo ha sido desde que tengo memoria, diría que por el momento es mi prioridad. Sólo hago modelaje cuando tengo tiempo.

¿Qué les podrías decir a los aficionados peruanos con los que seguro has interactuado más en los últimos días por redes sociales?

Me gustaría agradecer a todos mis seguidores de Perú, por sus lindas palabras y todos los mensajes que me han escrito en los últimos dos meses, son geniales. Lamento no poder responder a todos, pero siempre trato de dejar reacciones en algunos de ellos. Valoro cada uno de sus mensajes y siempre los tengo presentes.





