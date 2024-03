Oliver Sonne y su reacción por debutar en la 'Bicolor': "Fue un día muy especial"

Oliver Sonne, sin duda, fue la sensación en el amistoso internacional FIFA, en el que Perú le ganó 2-0 a Nicaragua, en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.

Sucede que Oliver Sonne pudo debutar con la Selección Peruana, jugó parte del segundo tiempo frente a los 'pinoleros' y tuvo un par de jugadas en donde provocó que se diera peligro en el área visitante. Así, luego de su presentación en la blanquirroja, el también danés dejó algunas palabras en su cuenta oficial de Instagram.

"Un día muy especial. ¡Gracias!", fue lo que escribió Sonne brevemente. Su publicación rápidamente ganó miles de 'me gusta' y comentarios de parte de sus jugadores en la red social en mención.

Oliver Sonne ya es uno más en la Selección Peruana

Oliver Sonne y su alegría por jugar por Perú.Fuente: @oliiversonne

El 'post' del jugador del Silkeborg IF de la liga de Dinamarca fue acompañado por cuatro imágenes en donde se le ve defendiendo la camiseta bicolor contra Nicaragua.

Por otra parte, en conferencia de prensa el director técnico de la blanquirroja, Jorge Fossati, tuvo palabras para su jugador en conferencia de prensa. Más allá de su actuación, respondió sobre el público en Matute que pedía que juegue.

"A mí no me hizo ninguna gracia que el estadio completo me pidiera por un jugador y simplemente si lo ignoré es porque el último que tiene que ser perjudicado es el jugador, él no tiene la culpa", dijo sobre Oliver Sonne.

Además, agregó "que te caiga más simpático o antipático un jugador, tendríamos que controlarnos un poquito en eso para de esa forma respetar a todos".

¿Cuándo juega de nuevo Oliver Sonne en la Selección Peruana?

El partido por la fecha FIFA en amistoso internacional, entre Perú y República Dominicana, se llevará a cabo el martes 26 de marzo, con la bicolor siendo local en el distrito de Ate, en Lima.

Se jugará a las 8:30 p.m. de hora peruana (21:30 horas de República Dominicana), en el Estadio Monumental 'U' Marathon.

