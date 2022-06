Claudio Pizarro jugará en setiembre su partido de despedida | Fuente: FPF

Este martes se dio a conocer que Claudio Pizarro tendrá un partido de despedida organizado por Werder Bremen en Alemania el próximo 24 de setiembre. Claudio Pizarro Dávila, padre del exfutbolista peruano, conversó con RPP Noticias sobre este importante reconocimiento.

"Sé que lo planificado seguramente serán tres equipos, uno es el Werder Bremen, otro es Bayern Munich y un tercer equipo de amigos en la despedida, no sé quiénes pero seguramente podría haber algunos peruanos", indicó el padre Claudio Pizarro en diálogo con Fútbol Como Cancha.

Asimismo, Claudio Pizarro Dávila agregó: "No sé si habrá un partido de despedida para Claudio en Perú. De darse, podría ser a fin de año o en enero, pero no he escuchado si se está planeando algo".

Sobre la posibilidad de que el exfutbolista tenga un partido de despedida en Lima, sostuvo: "Ya sea la FPF o Alianza Lima tendrán que ver si es importante para ellos hacerle o no una despedida a Claudio. Dependerá de ellos y yo creo que Claudio estaría contento con eso".

Visita de Claudio Pizarro a la Selección Peruana en Barcelona

El padre de Claudio Pizarro indicó que la visita del exfutbolista a la concentración 'blanquirroja' en Barcelona previo al repechaje fue una iniciativa del plantel: "Claudio quedó conmigo para ir al partido de Perú en Barcelona y el tema de que él entrara a la concentración nació de los mismos jugadores que lo invitaron para compartir un momento, no fue una idea de Claudio".

