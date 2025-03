Paolo Guerrero tras la derrota con Venezuela: "¡No nos pueden poner terna chilena!"

El delantero de la Selección Peruana expresó con furia su malestar por la derrota ante el conjunto venezolano y criticó la nacionalidad de la terna arbitral.

Paolo Guerrero terminó muy ofuscado por la derrota ante la selección de Venezuela por 1-0 este martes y criticó que se designara a un árbitro chileno como el juez del encuentro.

"Somos unos cojudos. No podemos permitir que nos hayan puesto una terna chilena... tienen que ponernos una (terna) argentina o uruguaya, no una chilena, no me jodan", manifestó al término del encuentro y luego se retiró a los camerinos.

Guerrero estuvo los 90 minutos en la cancha y en varios pasajes del encuentro cuestionó las decisiones del juez Cristian Garay, especialmente porque no revisó en el VAR la jugada que causó el penal a favor de Venezuela y porque anuló el gol que había anotado Bryan Reyna que hubiera significado el empate.