Paolo Guerrero pidió a las autoridades que se juegue con público en las Eliminatorias | Fuente: Selección Peruana

La Selección Peruana se prepara para dos nuevas jornadas en las Eliminatorias Qatar 2022, donde podría acercarse a su objetivo de clasificar al próximo Mundial. Después de enfrentar a Colombia en Barranquilla, la ‘bicolor’ recibirá a Ecuador en el Estadio Nacional de Lima, donde la gran incertidumbre es la presencia de los hinchas.

El cotejo se llevará a cabo el martes 1 de febrero y las medidas sanitarias del Gobierno, frente a la tercera ola del COVID-19, dejaron al fútbol peruano sin presencia de público en los estadios, en una decisión que compromete tanto a la Liga 1 como los cotejos de la Selección.

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, señaló que su posición es la de evitar el crecimiento de los contagios por coronavirus.

“Entendemos que el partido ante Ecuador es crucial, pero más crucial es que no se nos muera más gente. Hemos pasado de 26 mil a 88 mil contagiados. Me encanta el fútbol y me molesta no ver gente en los estadios, pero qué voy a hacer. Tenemos que mantener firmes estas medidas al menos hasta que baje la velocidad de la tercera ola”, dijo en ‘Ovación’.

Selección Peruana pide la presencia del público

¡Pensando en Panamá 🇵🇦!



Un día después de enfrentar a los extranjeros de la #Liga1Betsson, los futbolistas de la @SeleccionPeru 🇵🇪 retomaron los entrenamientos con trabajos regenerativos y tácticos.



Mira la nota ▶️ https://t.co/mI6HkgRsNs#UnidosSomosMásFuertes#ArribaPerú 💪🏻 pic.twitter.com/krMdlK8ZCt — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) January 13, 2022

Ante ello, Paolo Guerrero, goleador histórico de la Selección Peruana, señaló este jueves que la presencia de los hinchas es fundamental para el equipo.

“Siempre ha sido importante, pero eso lo tienen que definir el Minsa con la Federación. Esperemos que se pueda jugar con público”, dijo el delantero en ‘Canal N’, que continúa con su proceso de recuperación.

Al pedido de Paolo Guerrero se sumó el arquero Pedro Gallese. “Ojalá puedan levantar eso, por el público siempre es bueno para nosotros. Ojalá nos apoyen indicó”.

En esa línea, Nolberto Solano, parte del comando técnico de Ricardo Gareca, pidió a las autoridades “pensar” respecto a la medida actual que restringe la presencia de hinchas para el cotejo contra Ecuador.

“Hay que pensar siempre en lo mejor y mirar por otros lados. Para nosotros siempre ha sido fundamental. No todo está decidido, esperemos que puedan dialogar y llegar a un acuerdo”, señaló.





NUESTROS PODCASTS

En Israel se detectó el primer caso de "Flurona", es decir un contagio de covid-19 e influenza a la vez. ¿Cómo se produce esto y cuál es el nivel de gravedad? El Dr. Elmer Huerta nos explica.