Paolo Guerrero, delantero de la Selección Peruana. | Fuente: EFE

En declaraciones al programa Encendidos de RPP Noticias, Petronila Gonzáles, madre de Paolo Guerrero, señaló que ganó la verdad luego de conocer los testimonios de los extrabajadores del Swissôtel, quienes afirmaron que sirvieron un té contaminado al ‘Depredador’.

Sin embargo, la popular ‘Doña Peta’ se mostró enérgica cuando recordó el “poco apoyo” que recibió por parte de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) tras conocerse la sanción que recibió Paolo Guerrero tras el partido ante Argentina, en Buenos Aires, en octubre del 2017.

“Pasó un mes de todo eso y ni siquiera agarraron el teléfono para decir ¿Paolo cómo estás? Me dolió mucho por eso salí para dar el grito de voz y para decir que a mi hijo no lo van a dejar solo”, declaró.

“Si yo no daba mi grito de protesta la federación no hacía nada, esa es la verdad, no hicieron nada no lo llamaban si yo no protesto nadie lo llamaba y nadie sabía nada del muchacho. Ahora me pregunto qué pensaron, porque creyeron que era verdad (la sanción) si lo conocían a Paolo”, agregó.

Como se sabe, las revelaciones de trabajadores y extrabajadores del hotel abren la posibilidad de que Paolo Guerrero haya sido contaminado por una negligencia en los procesos del hotel.