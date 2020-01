Nolberto Solano habló sobre el delantero peruano. | Fuente: EFE

El técnico de la Selección Peruana Sub 23, Nolberto Solano, afirmó que Christopher Olivares nos dará muchas alegrías en el futuro. El exjugador del Newcastle habló en entrevista con El Comercio, donde también habló sobre la cercanía virtual entre jugador e hincha.

"Lo que pasa es que en el Perú queremos encontrar un Paolo Guerrero en dos o tres años. Así no lo tengamos, estamos buscando como sea un reemplazo y creamos esperanza por su biotipo. Pero él tiene que asumir esas responsabilidades y va a estar bien. Hay que enseñarle a recepcionar las cosas. Nosotros vemos el día a día con él y estamos ayudándolo para que sea un mejor futbolista. Los chicos deben desconectarse un poco del tema social o virtual. Igual vamos a ayudarlo con Giacomo [Scerpella, el psicólogo]. No hay que matarlo, él recién está empezando. Cuando dé el salto, nos va a dar muchas alegrías", afirmó Solano.

Asimismo, sobre la reacción de Olivares en sus redes sociales tras las críticas de los hinchas, el entrenador afirmó que debe confiar en su comando técnico. "Los chicos de hoy en día están comunicados todo el tiempo virtualmente. Eso no pasaba antes. En mi caso ese tipo de situaciones me hacía más fuerte, no es que nunca prestaba atención a una crítica. Si uno no tiene personalidad para este tipo de momentos es difícil jugar al fútbol. Lo último que puede hacer un muchacho es marearse por escuchar a todo el mundo, porque los únicos que los podemos ayudar en este tipo de momentos somos los del comando técnico", añadió Nolberto Solano.

Perú se enfrentará ante Uruguay este martes 28 de enero por la cuarta jornada del Preolímpico Sub 23. El encuentro se jugará a las 6:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Centenario de Armenia, donde la bicolor buscará seguir en carrera por el pase a Tokio 2020, mientras que la 'Celeste' se juega la vida en este partido.