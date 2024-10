Paolo Guerrero contundente con sus críticos: "¿Crees que le presto atención a gente que nunca ha jugado?"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Paolo Guerrero no participó con la Selección Peruana en los partidos de octubre por las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El ‘Depredador’, aunque ya contaba con ritmo futbolístico tras fichar por Alianza Lima, no se sentía aún plenitud para representar a la ‘bicolor’ en los cotejos contra Uruguay y Brasil.

La Selección Peruana consiguió tres puntos en la fecha doble FIFA tras derrotar al cuadro ‘charrúa’ y logró dejar el último pues de las Eliminatorias, aunque aún se mantiene lejos de la zona de repechaje.

“Se luchó, los chicos hicieron un gran esfuerzo, hay que continuar trabajando”, declaró Paolo Guerrero. “Los vi muy bien a los jóvenes”.

RPP Deportes en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis!

Paolo Guerrero responde a las críticas

Paolo Guerrero, de 40 años, indicó que debe “estar preparado” ante la posible citación del entrenador Jorge Fossati. “Yo juego al fútbol. Como siempre lo digo, si soy convocado, bien, y si no, apoyar a mi selección, a mi país”.

El goleador histórico de la Selección Peruana fue consultado por los cuestionamientos que recibe por mantenerse a su edad dentro del radar de la ‘bicolor’.

“¿Qué te puedo decir? ¿Qué crees que le voy a prestar atención a gente que no ha jugado, no tiene ni un título, no ha pisado un gramado, no ha hecho ni un gol? ¿Tú qué crees? ¿Le puedo prestar atención a esa gente que me critica?”, señaló.

Perú está a seis puntos de la zona de repechaje y volverá a jugar por las Eliminatorias en noviembre, cuando enfrente a Chile en Lima.

“Hasta que haya posibilidades, creo que mis compañeros van a luchar, el Perú va a alentar y todos tenemos esa obligación como patriotas, como peruanos de apoyar a la selección. El compromiso con mi selección lo tenemos todos. Todos tenemos que ponernos la mano al pecho”, resaltó.

Paolo Guerrero fue convocado para el partido contra UTC | Fuente: JAX Latin Media

Guerrero, suplente en Alianza ante UTC

Alianza Lima enfrentará este viernes a UTC en la altura de Cajabamba por la fecha 14 del Torneo Clausura, clave para las pretensiones de los íntimos de alcanzar al líder Universitario e insertarle presión en la pelea por el campeonato.

“Muy bien los trabajos, todos estos días han sido muy buenos, mucha intensidad, así que venimos muy bien. Nosotros nos preparamos para ganar los partidos, todos lo sabemos, el grupo lo sabe”, dijo Paolo Guerrero, que ante UTC iría al banco de suplentes luego de haber comenzado las acciones en los dos últimos partidos de Alianza. Hernán Barcos y Pablo Sabbag serán titulares.