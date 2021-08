Paolo Guerrero arribó esta noche a nuestra capital | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Kevin Pacheco

El 'Depredador' está de regreso. Paolo Guerrero arribó esta noche a nuestra capital y no solo habló de su recuperación, sino también del primer rival de la Selección Peruana en la fecha triple de la Eliminatorias Qatar 2022: Uruguay.

"El equipo, el grupo viene muy bien. Esperamos sacar puntos en esta fecha triple que tenemos ahora", dijo Paolo Guerrero a RPP Noticias en el aeropuerto Jorge Chávez.

El capitán de la Selección Peruana considera que la baja de Edinson Cavani y Luis Suárez en el equipo charrúa, no hace favorita a la bicolor y tampoco nos pone en ventaja. "En el fútbol no hay favoritos. Va ser difícil enfrentar a Uruguay", comentó.





Guerrero quiere jugar ante Uruguay

Pese a que sus compañeros celebran su regreso a la Selección, el goleador histórico de la bicolor se considera uno más en el grupo. "Todos los jugadores son importantes en la Selección, no solo uno", afirmó.

La última palabra la tiene el 'Tigre' Gareca, pero Paolo Guerrero está listo para defender la blanquirroja. "He venido jugando, he tenido minutos, no he cumplido 90 minutos, pero me siento muy bien. He dejado de lado mi lesión. Es una bonita oportunidad para recuperarme bien. No es como la otra vez (ante Colombia) que estaba con muchas dificultades, pero hoy en día ya puedo decir que estoy recuperado", finalizó.

