Christian Cueva tuvo un buen ingreso en el segundo tiempo del cormpromiso que la Selección Peruana goleó 4-1 a El Salvador, en el Estadio Audi Field, en Washington D.C. (Estado Unidos).

Cueva cerró el marcador para Perú, que logró su primer triunfo con Juan Reynoso como entrenador. El '10' del Al Fateh de de Arabia Saudita confía que esta nueva etapa en la bicolor sea todo un éxito.

"Contento por eso. Vamos a seguir con la confianza para que esta nueva historia salga bien. Es lo que queremos, que la selección siempre esté arriba", señaló a Movistar Deportes.

Por otro lado, a Cueva se le consultó cómo tomó anotar de penal. "Para tomar la confianza necesaria, lo que quiero yo es darle lo mejor a mi selección. Es lo que siempre he hecho. No creo que se me juzge por eso", sentenció.



Christian Cueva en el Mundial



Christian Cueva falló un penal en el debut de la Selección Peruana en Rusia 2018. El remate del exjugador de Alianza Lima salió desviado del pórtico del arco de Kasper Schmeichel.

Perú: José Carvallo: Miguel Araujo, Carlos Zambrano, Luis Abram, Nilson Loyola; Wilder Cartagena, Christofer Gonzales, Bryan Reyna, Yordy Reyna, Alex Valera y Raúl Ruidíaz.

El Salvador: Tomas Romero; Eric Zavaleta, Erick Cabalceta, Bryan Tamacas, Alex Larin, Narciso Orellana, Alex Roldán, Enrico Dueñas, Jairo Henriquez, Kevin Reyes, Christian Gil.