Selección Peruana seguirá luchando en las Eliminatorias | Fuente: @SelecciónPerú

Las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 entraron a su recta final. Brasil ya aseguró con anticipación sus pasajes a la Copa del Mundo. Argentina sigue el mismo camino, pero aún falta definirse dos cupos directos y el repechaje, y el resto de selecciones sudamericanas van a pelear hasta dejar la última gota de sudor en las cuatro jornadas que restan.

Tras vencer a Venezuela, Perú está en zona de clasificación. Una victoria que nos mantiene con la ilusión intacta.

Y no tendremos que esperar mucho para ver en acción nuevamente a la Selección Peruana. La competencia se reinicia en un abrir y cerrar de ojos. Perú visitará a Colombia en Barranquilla y recibirá a Ecuador en Lima, el miércoles 26 y 31 de enero de 2022, respectivamente.

Y en las dos últimas jornadas, Perú visitará a Uruguay en Montevideo y recibirá a Paraguay en Lima, el 23 y 28 de marzo de 2022, respectivamente.



En la página de la FIFA señalan que los horarios de los partidos aún están por confirmarse.

Fecha 15 de Eliminatorias Qatar 2022

Miércoles, 26 de enero 2022

Ecuador vs Brasil

Paraguay vs Uruguay

Chile vs Argentina

Venezuela vs Bolivia

Colombia vs Perú

Fecha 16 de Eliminatorias Qatar 2022

Lunes, 31 de enero 2022

Bolivia vs Chile

Perú vs. Ecuador

Brasil vs Paraguay

Uruguay vs Venezuela

Argentina vs Colombia

Fecha 17 de Eliminatorias Qatar 2022

Miércoles, 23 de marzo 2022

Uruguay vs Perú

Colombia vs Bolivia

Brasil vs Chile

Argentina vs Venezuela

Paraguay vs Ecuador

Fecha 18 de Eliminatorias Qatar 2022

Lunes, 28 de marzo 2022

Bolivia vs Brasil

Ecuador vs Argentina

Perú vs Paraguay

Chile vs Uruguay

Venezuela vs Colombia



Tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas