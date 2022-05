Santiago Ormeño fue convocado por Gareca | Fuente: Selección Peruana

Aunque no ha tenido regularidad con León en la Liga MX, Santiago Ormeño es uno los convocados de Ricardo Gareca para el paritdo de repechaje a Qatar 2022 que jugará la Selección Peruana, el próximo 13 de junio en Doha. Conoce las razones del técnico para el llamado del delantero de 28 años.

"Estamos conformes con Ormeño, con cómo se maneja, con lo que entrega, más allá de que sabemos que tiene que dar más y por eso ha despertado críticas. Más allá de la exigencia de la Selección, creemos que puede dar más y queremos que dé más", indicó Ricardo Gareca en conferencia de prensa.

El 'Tigre' apostó por el llamado de 'Ormedeus'. "Estamos conformes con el grupo, tratamos de resolver sobre eso mismo. En el momento de elegir un jugador puede haber distintas opiniones y me toca resolver a mí, más allá de que lo que me digan mis colaboradores", agregó.

El entrenador de la Selección Peruana también se refirió a las críticas que recibe Christian Ramos por su actuación en Alianza Lima.

"Hay que respetar gustos. La Selección respeta opiniones, críticas y gustos de la gente, aceptamos, pero nosotros tenemos una observación interna de lo que pensamos. Si un jugador tiene determinado rendimiento en la selección, y otro en su equipo, ¿en qué debo centrarme yo? No es fácil la toma de decisiones. Yo creo en las dos cosas. No solo en lo que rinde en selección, sino también en equipo. Queremos ver las dos cosas, pero si nos dicen en última opinión dónde nos concentramos más, si nos dejó conforme en última actuación y está entrenando, y es decisión técnica de su equipo, por ahí me agarro de eso porque me dejó muy conforme. En el caso de Ramos, creemos que no varía. Le damos importancia al rendimiento en equipo, se mantiene de titular en Alianza y no es poca cosa. Carlos Bustos lo mantiene. Respetamos las opiniones de ustedes, están para criticar y elogiar y es respetable".

