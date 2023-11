Juan Reynoso sobre los que piensan que es soberbio: "No me conocen, soy tímido"

A pocos días del inicio de la fecha 5 y 6 de las Eliminatorias Sudamericanas, el seleccionador Juan Reynoso se pronunció sobre los aficionados que piensan que es soberbio.

"No me conocen, soy muy tímido. No soy de salir. Si me puedo abrir es para conversar con amistades y eso a veces genera que si alguien me saluda le hablo de usted", señaló Reynoso que el lunes anunciará la lista de convocados para los duelos ante Bolivia y Venezuela que se disputarán en La Paz y en Lima, respectivamente.

"Soy muy poco de abrir un diálogo con gente que no conozco y en nuestro ambiente eso es mal visto. El peruano de por sí somos más dicharacheros, más se sonrisa fácil, somos más entradores. Me siento invadido cuando alguien entra con mucha confianza cuando no lo conozco, porque yo no soy así. No digo que está mal, pero es muy forma de ser", agregó en entrevista con Liga 1 Max.

Asimismo, indicó que aún los hinchas de Alianza Lima no olvidan que se marchó a Universitario de Deportes en su etapa como futbolista.

"Con lo que ha pasado en los '90, que pasé abruptamente de Alianza a la 'U', que mucho hinchas de Alianza de lo de nuestra edad, se han hecho otro contexto de la situación y en esa suma y resta, piensan que soy un tipo arrogante, terrenal...", puntualizó.

"Yo me imagino que sí, porque los resultados no son buenos, en partidos puntuales", culminó.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Perú en las Eliminatorias Sudamericanas:

Fecha 5:

Colombia - Brasil (16 /11/23)

Venezuela - Ecuador (16 /11/23)

Bolivia - Perú (16 /11/23)

Argentina - Uruguay (16 /11/23)

Chile - Paraguay (16 /11/23)

Fecha 6:

Uruguay - Bolivia (21 /11/23)

Perú - Venezuela (21 /11/23)

Brasil - Argentina (21 /11/23)

Paraguay - Colombia (21 /11/23)

Ecuador - Chile (21 /11/23)

NUESTROS PODCAST

¿Existen beneficios por caminar hacia atrás?

Retrocaminar es el acto de caminar hacia atrás. ¿Existen beneficios por realizar esta actividad? El Dr. Elmer Huerta nos explica.