Marruecos se perfila como un rival de cuidado para la Selección Peruana, luego que la sensación del Mundial de Qatar 2022 derrotó 2-1 a la Selección de Brasil. En esa línea, el central Carlos Zambrano afirmó que los marroquíes serán más complicados que Alemania.

"Va a ser más complicado aún, encima que viene de ganarle a Brasil", fue el mensaje del 'León' Zambrano en relación al duelo ante Marruecos, que tendrá las bajas de Azzedine Ounahi y Achraf Hakimi.

En otro momento, dijo que prefiere que Perú mida fuerzas con rivales de categoría. "Podíamos haber enfrentado a otras selecciones de menor rango, del cual nos engañamos a nosotros mismos", agregó a América Deportes.

Zambrano, además, defendió el sistema de juego utilizado por Juan Reynoso. "En los amistosos podemos intentar experimentar. Fue un buen termómetro para ver qué tenemos que mejorar y seguir trabajando", añadió.



Eliminatorias y encuentro con alemanes

Carlos Zambrano espera que la bicolor llegue en buen nivel en las Eliminatorias Sudamericanas. "Intentamos que todos jueguen para que el profe tenga la idea de con quién poder contar en los partidos de Eliminatorias, que ahí no podemos fallar. Intentar buscar piezas de recambio, otras ideas de juego".



Para finalizar, Zambrano contó con qué jugadores se saludo tras el Alemania vs Perú. "Estaban Kevin Trapp, Timo Werner. Siento que me he ganado el respeto. Me deja tranquilo que aún me recuerden un poco", culminó.





¿Cuándo y a qué hora juegan Perú vs. Marruecos?

Perú vs. Marruecos chocarán en duelo vibrante el martes 28 de marzo. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 2:30 p.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el Estadio Civitas Metropolitano, en Madrid.





¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Perú vs. Marruecos?

El amistoso EN DIRECTO será transmitido a través de los 89.7 FM y 730 AM de RPP Noticias. Por TV se podrá ver el encuentro en Movistar Deportes (Movistar TV 3 y 703), América TV y ATV. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.





