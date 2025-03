Paolo Guerrero confía en un buen resultado ante Venezuela: "Podemos hacer un gran partido" [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Paolo Guerrero destacó en el triunfo de Perú por 3-1 ante Bolivia por la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas. El atacante de Alianza Lima anotó un gol oficial con la bicolor tras casi seis años, pero rápidamente dio vuelta a la página y ahora ya piensa en el duelo clave contra Venezuela en Maturín.

"Muy contento por el resultado, pero esto pasa rápido porque ya debemos meternos para el partido ante Venezuela", señaló tras el partido ante Bolivia.

En cuanto a las críticas, Guerrero sostuvo que "trato de estar enfocado en lo mio, con mucha determinación y convicción. Eso me hace cada día mejor persona. Trato de no escuchar comentarios", agregó.

Asimismo, agradeció a sus compañeros su vuelta al gol. "Se lo debo a todo el grupo, que me ayuda y apoya. Por eso estoy orgulloso del grupo. Se jugó bien y se ganó merecidamente".

Optimista sobre duelo ante Venezuela

"Nosotros estamos yendo partido a partido y ahora sabemos que en Venezuela será un partido duro y difícil. Creo que podemos hacer un gran partido", comentó el delantero de 41 años, que se convirtió en el jugador más veterano en anotar en las Eliminatorias Sudamericanas.

Para finalizar, Guerrero dejó en claro que siempre estará disponible para la Selección Peruana. "Cuando la selección me necesite, estaré ahí, no puedo decirle nunca no a mi país, a mi patria. Hasta que me lleven a la guerra, los militares ya saben (risas)", culminó.

La palabra de Paolo Guerrero tras el triunfo ante Bolivia. | Fuente: RPP

¿Cuándo juegan Perú vs. Venezuela en vivo por la fecha 14 de las Eliminatorias 2026?

El partido Perú vs. Venezuela por la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas se disputará el martes 25 de marzo en el Estadio Maturín de Monagas. El recinto tiene capacidad para 51 796 espectadores.

¿Dónde ver transmisión del partido Perú vs. Venezuela en vivo por TV?

El partido Perú vs. Venezuela será transmitido EN VIVO por Movistar Deportes (canal 3 y 703 HD), América TV (canal 4) y ATV (canal 9). También podrás escuchar el cotejo EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y por Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.