"Marcan la diferencia": Marcos López destaca la ausencia de Guerrero y Cueva en el mal momento de Perú

La Selección Peruana atraviesa una crisis deportiva que determina que hoy en día se encuentra en el sótano de la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas. El empate ante Colombia en Lima quedó en el olvido tras la derrota 1-0 ante Ecuador, que rompió la racha de dos triunfos consecutivos de la bicolor en Quito.

Bajo la batuta del uruguayo Jorge Fossati, Perú lleva tres puntos y está lejos de los puestos de clasificación al Mundial 2026. En las últimas horas, un grupo de seleccionados nacionales viajaron a los países donde juega, entre ellos Marcos López de F.C. Copenhague de Dinamarca.

"Triste por los resultados, contra Colombia hicimos bien las cosas, esperábamos algo más contra Ecuador pero el fútbol es así, hay que seguir", señaló López, que en un momento el contacto con la prensa mencionó las ausencias de Paolo Guerrero y Christian Cueva.

Guerrero y Cueva, no fueron llamados por Jorge Fossati para esta fecha doble de las Eliminatorias. "Son jugadores importantes y cuesta, son jugadores que marcan la diferencia pero hay jugadores que también tienen ganas de demostrar su talento y lo que pueden aportar en la selección", apuntó.

López critica la mala formación de los futbolistas jóvenes

López, titular en la Selección Peruana, está convencido que la Selección Peruana sufre y no puede mejorar por la mala formación de los futbolistas jóvenes en el país.

"Tratamos de dar todo dentro del campo, los jugadores están comprometidos pero no hay que olvidar que al frente también hay rivales con jugadores de jerarquía en ligas importantes. Nosotros tenemos jugadores también pero no todos juegan en la élite, no quiero decir que no somos jugadores de calidad pero si pretendemos competir es importante que el fútbol en la formación crezca. El hincha exige pero no se fijan que no hay formación para los jóvenes y después están pidiendo que haya un '9', un defensa central, un lateral o un extremo, pero no hay con qué", finalizó.

