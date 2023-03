André Carrillo juega en Al Hilal de Arabia Saudita. | Fuente: AFP

André Carrillo se perfila como una de las cartas de gol de la Selección Peruana, que este sábado enfrentará a su similar de Alemania en la ciudad germana de Mainz. En conferencia de prensa, destacó el nivel del combinado dirigido por Hansi Flick.

"Son dos equipos de alto nivel mundial, como todos lo saben. Son dos equipos mundialistas a los cuales vamos a intentar jugar de igual a igual como lo venimos trabajando y lo ideal es medirnos con ellos, tratar de ver nuestro errores, tratar de aplicar nuestras virtudes", señaló la 'Culebra' en conferencia de prensa.

"Seguir sumando minutos para el inicio de las Eliminatorias", agregó Carrillo, que, en otro momento, llenó de elogios al trabajo de Juan Reynoso en la Selección Peruana.

"Lo poco que he trabajado con Juan, siento que es un entrenador supercapacitado que tiene muy buenas ideas, lo está intentando plasmarlo en el campo. Sabemos que no va a ser fácil, porque tenemos poco tiempo para entrenar, no es lo mismo entrenar a una selección que a clubes, así que estamos absorbiendo todo lo que nos enseña él y su comando técnico", puntualizó.



Espera que los resultados sean favorables para enfrentar a Alemania y tres días después a Marruecos. "Siento que es un entrenador de altísimo nivel y espero que los resultados se nos den", culminó.

¿Cómo quedó el último Alemania vs. Perú?

La Selección Peruana tuvo la oportunidad de enfrentarse a Alemania tras disputar el Mundial Rusia 2018. El choque se realizó el 9 de setiembre de ese año en el Rhein-Neckar-Arena.

Luis Advíncula abrió el marcador, pero Alemania logró remontar para terminar con un triunfo por 2-1 con tantos de Julian Brandt y Nico Schültz.





André Carrillo habló en conferencia de prensa. | Fuente: Jonathan Lu

Gianluca Lapadula ante Alemania

La Selección Peruana sigue entrenando en Madrid a dos días del amistoso internacional ante Alemania. La novedad es el retorno de Gianluca Lapadula a los trabajos de Juan Reynoso, aunque el miércoles lo hizo de manera diferenciada.

Juan Carlos Oblitas se mostró optimista e indicó que Lapadula sí jugará ante la Selección de Alemania, que en esta ocasión será capitaneado por Joshua Kimmich.

"No tiene nada, es una molestia crónica desde hace mucho tiempo, seguramente va a jugar, no soy el técnico pero seguramente va a jugar. Gianluca siempre quiere jugar", señaló el director general de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) sobre 'Lapagol'.

Asimismo, sostuvo que serán complicados los duelos ante Alemania y Marruecos. "Los dos partidos van a ser complicados. Alemania siempre es una potencia y Marruecos demostró de lo que es capaz en esta última participación mundialista", agregó.





