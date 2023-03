Juan Reynoso dirigió 4 partidos en la Selección Peruana, registrando tres victorias | Fuente: Selección Peruana

Alemania será el rival de mayor exigencia en el aún inicio de ciclo de Juan Reynoso al mando de la Selección Peruana. En el quinto partido de la ‘bicolor’ en este proceso, el estratega plasmará como novedad un cambio de sistema de juego desde el inicio del cotejo en Mainz.

Desde que la Selección Peruana se instaló en Europa, Juan Reynoso propuso en las prácticas de fútbol un plan que tuvo como hecho constante el contar con tres zagueros centrales y carrileros. Las variantes se dieron en el sentido del mediocampo y la delantera. En todo caso, el técnico confirmó que ofrecerá modificaciones en sus propuestas para medirse a Alemania.

“Cambia bastante porque no son jugadores de la misma característica. Mi perspectiva de la línea de 3 no es como muchos creen, no es para defender. La estamos utilizando con otra intención. Mañana quedará más claro”, dijo Reynoso en conferencia de prensa.

Perú debutará en las Eliminatorias 2026 en setiembre, enfrentando a Paraguay | Fuente: Selección Peruana

Perú con defensa de 5 ante Alemania

En los anteriores amistosos, la Selección Peruana inició jugando con defensas conformadas por cuatro futbolistas. Pasó a resguardarse con cinco elementos solo por lapsos de cada cotejo.

Contra Alemania partirá de esta manera y, aunque no adelantó nombres, por los trabajos realizados se espera la presencia de Luis Advíncula y Marcos López en las bandas, mientras que Miguel Araujo, Carlos Zambrano y Anderson Santamaría conformarían la zaga.

“Todos vienen a competir, y si ven todo muy parejo, creo que es inteligente decir que hay que verlos en competencia. Si soy transparente, debo decir que mi intención al principio en ambas fechas es jugar con un equipo y cambiar tres o cuatro después, pero se ven tan bien, tan motivados, que el premio para el jugador no es venir, ponerse la camiseta y salir en la foto, sino es jugar. A partir de eso, generamos una competitividad distinta y esa ilusión que cuando vienen, van a entrenar sabiendo que pueden jugar”, manifestó Juan Reynoso

Ante Alemania, Gianluca Lapadula esperará por su oportunidad en el banquillo | Fuente: Selección Peruana

Lapadula a la banca ante Alemania

Juan Reynoso descartó a Gianluca Lapadula del equipo titular de la Selección Peruana, a pesar que el atacante ya se había recuperado de la molestia en el tobillo derecho que lo marginó de los primeros tres días de entrenamientos de la ‘bicolor’ en Europa.

"Gianluca Lapadula de inicio no va. Ya está mejor, pero no queremos arriesgarlo”, apuntó, añadiendo a la vez que el ‘9’ podría actuar durante el segundo tiempo del partido.

“Está bastante bien, seguro mañana va a tener minutos. De inicio no va, por respeto a todos, al trabajo, a sus compañeros y principalmente a su club. Creo que siempre hay que priorizar la salud de los jugadores y eso es lo que vamos a hacer”, explicó Reynoso.





