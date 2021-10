André Carrillo es baja para el Perú vs Argentina | Fuente: @SelecciónPerú

André Carrillo se sumó a la lista de bajas que tuvo la Selección Peruana en esta jornada triple de Eliminatorias Qatar 2022. Ricardo Gareca no podrá contar con el delantero para el partido entre Argentina y Perú, a jugarse este jueves 14 de octubre en el Monumental.

El atacante del Al-Hilal, que llegó con una fractura en la zona lumbar, no está completamente recuperado y consideran que es mejor no forzar su reaparición. El jugador continúa su recuperación en Lima, pero no ha recibido el alta médica, al menos hasta hoy.

Para el cotejo contra Argentina, el técnico de la Selección Peruana no podrá contar no solo con André Carrillo. También son bajas Raúl Ruidíaz, Paolo Guerrero, Yordy Reyna, Renato Tapia y Edison Flores, que no estuvieron en el duelo contra Bolivia.

¿Cuándo se juega el Argentina vs Perú?

El duelo entre Argentina y Perú se jugará el jueves, 14 de octubre, a partir de las 6:30 p.m. (hora peruana). El cotejo será transmitido por Movistar Deportes y América TV. La transmisión radial estará a cargo de RPP Noticias. Sintoniza los 89.7 de la FM.